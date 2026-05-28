Tunisie: Littoral tunisien - Le WWF appuie l'initiative citoyenne « Adopte une plage »

L'initiative environnementale « Adopte une plage » bénéficie désormais du soutien à long terme du Fonds mondial pour la nature (WWF Afrique du Nord).

Ce projet vise à garantir des plages propres et durables en confiant l'entretien et la protection de portions spécifiques du littoral à des équipes locales et des groupes de bénévoles, selon un communiqué de l'organisation.

Sur le plan environnemental, cette action permet de lutter efficacement contre la pollution en limitant l'infiltration des plastiques et des déchets dans les profondeurs marines. Elle joue également un rôle crucial dans la protection de la faune, notamment en offrant un refuge sûr aux tortues marines et aux poissons qui dépendent des plages et du sable.

De plus, en préservant la flore littorale, l'initiative contribue à freiner l'érosion du sol et à renforcer la résilience côtière face aux effets du changement climatique.

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En plus de l'aspect écologique, « Adopte une plage » transforme les littoraux en espaces propres et sains, permettant aux citoyens de profiter pleinement de la nature. En impliquant directement la population, le projet renforce l'esprit communautaire et ancre les valeurs de coopération et de responsabilité au sein de la société tunisienne.

Enfin, l'impact de l'initiative se mesure également sur la santé physique et mentale des participants. Le ramassage des déchets constitue une activité physique complète combinant marche et flexions sur plusieurs milliers de pas, tandis que ce travail de terrain en pleine nature contribue à réduire le stress et à stimuler l'énergie positive des bénévoles.