Tunisie: Fruits, légumes, poisson - Ce que révèle vraiment la situation à Bir Kassaa à la veille de l'Aïd

Le Marché de gros de Bir El Kassaa a enregistré, durant la période de l'Aïd el-Adha, une nette amélioration de l'approvisionnement en fruits et légumes, marquée par une abondance significative des quantités mises sur le marché et une stabilité globale des prix de gros, malgré une hausse saisonnière de la consommation des ménages.

Selon des données publiées le 26 mai 2026 par la direction de la Société tunisienne des marchés de gros, l'activité commerciale du marché a connu une progression notable, accompagnée d'un afflux quotidien important de détaillants venus s'approvisionner en produits de première nécessité. Cette dynamique s'est maintenue dans un contexte de forte demande liée aux besoins accrus des familles à l'approche de la fête, sans pression significative sur les prix.

Une offre abondante et des prix globalement stables sur les produits agricoles

Les volumes et prix observés pour les principaux produits agricoles au cours de la période se présentent comme suit :

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Tomates : 118 à 132 tonnes, avec des prix compris entre 2 396 et 2 814 millimes/kg.

Piments forts : 163 à 170 tonnes, entre 1 878 et 2 082 millimes/kg.

Poivrons doux : 22 à 36 tonnes, entre 2 221 et 2 773 millimes/kg.

Pommes de terre : 125 à 148 tonnes, entre 1 290 et 1 425 millimes/kg.

Oignon sec : 158 à 205 tonnes, avec des prix stables entre 1 267 et 1 276 millimes/kg.

Oignon de saison (oignon "rabii") : 50 à 70 tonnes, entre 1 161 et 1 238 millimes/kg.

Concombre : 85 à 115 tonnes, entre 963 et 1 858 millimes/kg.

Fèves : 25 à 30 tonnes, entre 821 et 900 millimes/kg.

Fruits de saison : des volumes importants et une offre diversifiée

Les fruits de saison ont également enregistré des niveaux d'approvisionnement élevés, traduisant une bonne disponibilité sur le marché :

Abricots : 196 à 200 tonnes, entre 3 107 et 3 513 millimes/kg.

Pastèques : 72 à 110 tonnes, entre 939 et 3 605 millimes/kg.

Pêche "Boutabqa" : 75 à 80 tonnes, entre 3 421 et 4 072 millimes/kg.

Fraises : 55 à 65 tonnes, entre 4 333 et 4 573 millimes/kg.

Pommes : 7 à 13 tonnes, entre 4 559 et 4 836 millimes/kg.

Pêches : 55 à 60 tonnes, entre 2 480 et 2 770 millimes/kg.

Melons : 47 à 50 tonnes, entre 1 024 et 3 002 millimes/kg.

Poissac : 24 à 28 tonnes, entre 3 291 et 3 870 millimes/kg.

Produits liés à l'Aïd : amélioration de l'offre et recul des prix pour certains articles

La période de l'Aïd el-Adha a été caractérisée par une amélioration sensible de l'offre de produits fortement consommés durant les fêtes, notamment les légumes verts et le citron, comparativement à la même période de l'année précédente.

Le persil a ainsi vu ses quantités progresser entre 50 et 70 tonnes, contre 23 à 48 tonnes l'année dernière, avec un recul des prix situés entre 963 et 1 052 millimes/kg, contre 1 090 à 1 122 millimes/kg auparavant.

La blette a enregistré des volumes compris entre 41 et 58 tonnes, contre 14 à 41 tonnes une année plus tôt, avec des prix oscillant entre 858 et 927 millimes/kg.

Le citron a également affiché une amélioration de l'offre, avec des quantités comprises entre 63 et 75 tonnes, et une baisse des prix entre 2 212 et 2 354 millimes/kg, contre 2 595 à 2 933 millimes/kg sur la même période de l'année précédente.

Secteur de la pêche : 56 tonnes de produits et domination du poisson bleu

Dans le secteur de la pêche, le pavillon de vente du marché a enregistré un total de 56 tonnes de produits halieutiques, dont 16,448 tonnes de poisson bleu.

Les principaux produits commercialisés se répartissent comme suit :

Sardine : 11,656 tonnes, à 5 847 millimes/kg

Ghazzal : 1,956 tonnes, à 16 511 millimes/kg

Chourou : 1,382 tonnes, à 5 112 millimes/kg

Bouga : 1,454 tonnes, à 5 199 millimes/kg

Selon un communiqué de la direction de la Société tunisienne des marchés de gros en date du 22 mai 2026, le marché de Bir Kassaa reprendra son activité normale et rouvrira ses portes le jeudi 28 mai 2026 à partir de 19h30.