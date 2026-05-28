Tunisie: Schengen - L'Europe change les règles pour tous les voyageurs tunisiens et étrangers

L'Union européenne déploie progressivement un nouveau système de gestion des frontières appelé Entry/Exit System (EES), qui modifie en profondeur les conditions d'entrée et de sortie dans l'espace Schengen pour les ressortissants non européens. Cette réforme concerne directement les voyageurs tunisiens ainsi que l'ensemble des ressortissants du Maghreb, soumis aux mêmes règles de circulation pour les séjours de courte durée.

Selon les informations publiées par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le Service Public France, ce dispositif vise à remplacer le tampon manuel sur les passeports par un enregistrement entièrement numérique des passages aux frontières. Le système est déployé progressivement depuis 2025-2026 et deviendra la norme dans tous les États membres de l'espace Schengen.

Dès son entrée en vigueur complète, chaque voyageur non européen franchissant une frontière extérieure Schengen verra ses données enregistrées dans une base européenne centralisée. Cette base contient les informations du passeport, les dates et lieux d'entrée et de sortie, ainsi que des données biométriques telles que la photographie faciale et les empreintes digitales, comme précisé par le Ministère de l'Intérieur français dans sa présentation du système EES.

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Une transformation majeure du contrôle aux frontières

Avec ce nouveau dispositif, le traditionnel tampon apposé sur les passeports disparaît progressivement au profit d'un suivi entièrement digitalisé des déplacements. L'objectif affiché par les institutions européennes est de renforcer la sécurité aux frontières, de lutter contre les fraudes documentaires et de mieux contrôler les flux migratoires.

Le système permet également un suivi automatisé de la règle des 90 jours sur 180 jours, qui encadre les séjours de courte durée dans l'espace Schengen. Désormais, le calcul du temps passé sur le territoire européen sera effectué de manière automatique, réduisant les risques d'erreurs ou de dépassement involontaire.

Les autorités européennes expliquent également que ce dispositif vise à améliorer l'efficacité des contrôles et à harmoniser les pratiques entre les États membres, comme le souligne le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans ses communications officielles sur la réforme des frontières européennes.

Un impact direct pour les Tunisiens et les voyageurs du Maghreb

Les ressortissants tunisiens, au même titre que les citoyens algériens et marocains, sont directement concernés par cette évolution puisqu'ils figurent parmi les principaux voyageurs soumis aux règles de court séjour dans l'espace Schengen.

Concrètement, chaque entrée et sortie sera désormais enregistrée numériquement, accompagnée de données biométriques, ce qui rendra les contrôles plus stricts et plus automatisés. Les autorités européennes estiment que cette modernisation permettra de réduire les cas de dépassement de séjour et de renforcer la fiabilité des contrôles aux frontières extérieures.

Au-delà de l'aspect technique, cette réforme marque une étape importante dans la numérisation complète des frontières européennes. Elle s'inscrit dans une stratégie plus large de modernisation des systèmes de gestion migratoire, qui inclut également la mise en place progressive d'autres dispositifs comme l'ETIAS pour les voyageurs exemptés de visa.

Pour les voyageurs du Maghreb, cette transition signifie un passage vers un système de mobilité entièrement digitalisé, où les déplacements ne seront plus matérialisés par des tampons physiques mais par des enregistrements électroniques et biométriques sécurisés.