Les Nations unies ont salué, mercredi 27 mai 2026, l'engagement de la Tunisie dans les opérations internationales de maintien de la paix, soulignant que près de 700 militaires et policiers tunisiens sont actuellement déployés au sein de quatre missions onusiennes à travers le monde.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook à l'occasion de la Journée internationale des Casques bleus de l'ONU, l'organisation a rendu hommage aux personnels tunisiens engagés "au service de la paix", affirmant qu'ils accomplissent leur mission "dans des conditions difficiles et au péril de leur vie".

L'ONU a également exprimé sa reconnaissance envers les éléments tunisiens des forces armées et des forces de sécurité participant à ces opérations, mettant en avant leur contribution à la protection des populations civiles et au soutien de la stabilité dans des zones marquées par les conflits et les crises sécuritaires.

Il est à rappeler que la Tunisie participe officiellement aux opérations de maintien de la paix des Nations unies depuis 1960, dans le cadre d'accords et de mécanismes de coopération établis avec l'organisation internationale. Depuis son indépendance, le pays a pris part à plusieurs missions onusiennes dans différentes régions du monde.

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Des contingents tunisiens ont notamment été déployés dans des pays comme la République démocratique du Congo, le Cambodge, le Rwanda, le Mali ou encore la République centrafricaine.

Les missions assurées par les unités tunisiennes couvrent plusieurs domaines, notamment la protection des civils, la surveillance des cessez-le-feu, l'appui humanitaire, le déminage, l'assistance médicale et technique, ainsi que le soutien aux processus de stabilisation et de reconstruction post-conflit.

La participation tunisienne aux opérations de paix de l'ONU est régulièrement saluée pour son professionnalisme et son expérience accumulée au fil des décennies dans les environnements sensibles et à haut risque.