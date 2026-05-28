Tunisie: Championnat de Ligue 2 - Les arbitres de la finale connus

28 Mai 2026
La Presse (Tunis)

L'arbitre Houssem Ben Sassi a été désigné pour diriger la finale devant déterminer le champion de la Ligue 2 de football professionnel entre le PS Sakiet Eddaier et l'ES Hammam-Sousse, vendredi à Monastir (16h00), a annoncé mercredi la Direction nationale de l'arbitrage.

Ben Sassi sera assisté par Mohamed Amine Mensi en tant que premier assistant, Mohamed Ali Derouiche comme deuxième assistant, tandis qu'Anouar Akrouti officiera en qualité de quatrième arbitre.

Pour rappel, le PS Sakiet Eddaier et l'ES Hammam-Sousse ont déjà assuré leur accession en Ligue 1 la saison prochaine, alors que le troisième billet se jouera entre le CS Hammam-Lif et le Stade Gabésien, qui s'affronteront samedi à Sousse en finale des barrages d'accession.

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