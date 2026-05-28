Madagascar: Mahajanga - Le Chef de l'État en opération séduction

Le colonel Randrianirina a passé le week-end de Pentecôte à Mahajanga. Une visite présidentielle qui s'apparente à une opération de charme envers les habitants de la capitale du Boeny.

Une opération séduction. Tel est probablement le fil directeur du déplacement du colonel Michaël Randrianirina, Chef de l'État, à Mahajanga. La capitale de la région Boeny, dans laquelle le locataire d'Iavoloha, son épouse et une forte délégation gouvernementale et parlementaire ont passé le week-end de Pentecôte.

La présidence de la Refondation de la République et les communicants du pouvoir ont mis l'accent sur l'affluence populaire durant les sorties publiques du Chef de l'État. À commencer par son arrivée à Mahajanga, le lundi de Pentecôte, sous les acclamations de la foule. Le convoi présidentiel a ensuite pris la direction de la place du village touristique. Lieu où le colonel Randrianirina a donné rendez-vous aux habitants de Mahajanga pour un show politique.

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Devant la foule amassée sur la plage en cette fin d'après-midi du lundi de Pentecôte, les discours politiques et les prestations des artistes se sont succédé jusqu'au milieu de la soirée. Le lendemain, le locataire d'Iavoloha a procédé à une série d'inaugurations d'infrastructures et de remises d'équipements. L'officier supérieur a notamment inauguré un nouveau centre de formation de sages-femmes et d'aides-soignants, ainsi que de nouveaux locaux de la faculté de médecine de l'université de Mahajanga, à Androva.

Symbolique politique

Elisa Randrianirina, Première dame, a également pris part à l'opération séduction à Mahajanga. Mardi, elle a rencontré plusieurs associations de femmes et de personnes en situation de handicap au complexe sportif de la ville. L'occasion pour l'épouse du Chef de l'État de leur expliquer la vocation de sa fondation baptisée Fanjiry.

L'accent mis sur l'affluence populaire autour du déplacement présidentiel dans la capitale de la région Boeny revêt surtout une symbolique politique. Mahajanga était, en effet, réputée comme étant l'un des fiefs d'Andry Rajoelina, ancien président de la République. Dans l'entourage du locataire d'Iavoloha, quelques-uns se réjouissent du fait que « cette ferveur populaire démontre que le Président de la Refondation jouit d'une grande cote de popularité à Mahajanga qui, auparavant, était acquise à l'ancien régime ».

Pour conclure leur déplacement dans la ville des fleurs, le couple présidentiel et sa suite se sont accordé une soirée sur le fameux Bord. Au programme, il y a eu une dégustation de brochettes et de grillades, ainsi qu'une séance photo devant le grand baobab. Par ailleurs, le colonel Randrianirina a profité de sa rencontre avec les habitants de Mahajanga pour faire part des sujets qu'il inscrit dans la liste de ses priorités.

Le Chef de l'État a, par exemple, parlé de l'amélioration de l'approvisionnement en eau et des efforts pour améliorer les conditions de vie des étudiants. Il a ainsi annoncé la construction de six nouveaux campus universitaires, dont un à Mahajanga. Le Chef de l'État a également mis l'accent sur la lutte contre la corruption en encourageant la population à dénoncer ceux qui s'y adonnent.

« La refondation ne relève pas de la magie. Ce n'est pas en sept mois qu'on pourra reconstruire ce qui a été détruit pendant seize ans. Nous luttons déjà contre la corruption, mais il y a encore beaucoup à faire. Si vous êtes confrontés à des faits de corruption, prenez des photos ou des enregistrements sonores et envoyez-les-nous. Nous allons prendre les mesures qui s'imposent », déclare ainsi le colonel Randrianirina.