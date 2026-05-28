Madagascar: Amicaux - Ilam Djaliane renforce les Barea

Le sélectionneur des Barea, Corentin Martins, a convoqué un nouveau gardien de but, Ilam Djaliane, ainsi que trois joueurs de retour dans le groupe, en vue des deux matchs amicaux prévus au Maroc début juin.

Une nouvelle recrue. Le sélectionneur Corentin Da Silva Martins a dévoilé mardi la liste des vingt-quatre Barea qui joueront les deux matchs amicaux durant la fenêtre FIFA début juin au Maroc. Le technicien franco-portugais a fait appel à un nouveau gardien de but, Ilam Djaliane, pour renforcer le groupe. Ce portier âgé de 22 ans et qui mesure 1,89 m évolue au Blagnac FC, un club classé 10e actuellement en Nationale 3, ou division 5 en France. Il est aussi dans l'équipe B de l'AJ Auxerre après être passé à l'Olympique Lyonnais.

Les Barea affronteront les Lions de l'Atlas marocains sur leur pelouse au stade Moulay Abdallah à Rabat le 2 juin. La sélection malgache jouera ensuite contre les Cranes ougandais le 8 juin au grand stade de Marrakech. Deux gardiens de but sont reconduits, notamment l'habituel titulaire Geordan Dupire du club luxembourgeois Swift Hesperange et Michel Ramandimbisoa « Toldo » de l'Elgeco Plus. Ilam prend ainsi la place de Nina Rakotoasimbola de la Tamponnaise à La Réunion.

Trois locaux reconduits

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Trois absents sont de retour lors des deux matchs amicaux durant la fenêtre FIFA fin mars en Turquie viennent également renforcer les Barea. Entre autres, le défenseur du club italien Acireale, Louis Demonleon, l'ancien milieu de l'Union Saint-Gilles Loïc Lapoussin, qui évolue depuis décembre au club de D2 chinoise Guangxi Hengchen, et l'attaquant du Rodez Aveyron Football, Ryan Ponti. Trois locaux ont apparemment confirmé leur place, à savoir les deux défenseurs du Disciples FC, Bono Rabearivelo et Radoniaina Rabemanantsoa, outre le gardien de but de l'Elgeco Plus, Toldo.

Quatre joueurs sollicités aux matchs amicaux du mois de mars ne sont pas convoqués, en l'occurrence Andy Pelmard (Jagiellonia Bialystok), qui était déjà absent à ces matchs, Marco Ilaimaharitra (Standard de Liège) et Tommy Iva (Créteil Lusitanos), outre le gardien de but Nina. Vingt des vingt-quatre Barea convoqués avaient formé la sélection de Corentin Martins en mars. Les Barea avaient battu 5-2 les Faucons blancs du Kirghizistan puis avaient été tenus en échec un partout contre les Nzalang Nacional de la Guinée équatoriale. Le coach Corentin et ses protégés ne disposent plus que de cinq jours pour préparer le match contre la meilleure sélection africaine, classée huitième mondiale.

Les 24 Barea :

Gardiens de but : Michel Ramandimbisoa (Elgeco Plus - Madagascar) Geordan Dupire (Swift Hesperange - Luxembourg) Ilam Djaliane (Blagnac FC - France)Défenseurs : Sandro Tremoulet (FC Radnik Surdulica - Serbie) Thomas Fontaine (Fleury FC - France) Eshan Kari (Étoile FC Fréjus Saint-Raphaël - France) Louis Démonléon (Acireale - Italie) Bono Rabearivelo (Disciples FC - Madagascar) Morgan Jean-Pierre (Fleury FC - France) Mathieu Acapandié (FC Nantes - France) Rado Rabemanantsoa (Disciples FC - Madagascar)Milieux : Clément Couturier (Thionville - France) Behaja Randriamalala (US Monastir - Tunisie) Rayan Raveloson (Young Boys - Suisse) Nicolas Randriamanampisoa (Al Merrikh SC - Soudan) Johan N'Zi (Bnei Sakhnin - Israël) Loïc Lapoussin (Guangxi Hengchen - Chine)Attaquants : Arnaud Andrianantenaina (El Gouna FC - Égypte) Nicolas Fontaine (FC Septemvri - Bulgarie) El Hadari Raheriniaina (Valenciennes FC - France) Ryan Ponti (Rodez Aveyron - France) Hakim Abdallah (UTA Arad - Roumanie) Warren Caddy (Randers FC - Danemark) Bryan Adinany (Courtrai - Belgique)Serge Rasanda