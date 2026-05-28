Madagascar: Lelahy Oneph Miraut Tsimiheloky - « Les candidats sont prêts à affronter les examens »

interview

Les examens officiels auront lieu à partir du mois de juin. Le proviseur adjoint du Lycée Jean-Joseph Rabearivelo apporte des explications sur les préparations.

Suite à la longue suspension des cours au début de cette année scolaire, où en est la couverture du programme à l'approche des examens ?

Après les mouvements qui ont secoué le pays, je dirais que les cours ont repris normalement. Les enseignants disposent de l'expérience nécessaire rattraper le retard causé par cette interruption. Pour ce qui est du Lycée Jean-Joseph Rabearivelo, en particulier, nous n'avons aucun problème jusqu'à présent. Les professeurs commencent déjà à boucler progressivement le programme, surtout pour les classes de terminale.

Comment s'est organisé ce rattrapage ?

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Chaque enseignant a sa propre méthode. Certains ont fait des heures supplémentaires, tandis que d'autres ont vraiment mis à profit leur expérience pour faire des synthèses de cours.

Et concrètement, comment cela s'est-il passé ?

Des heures supplémentaires ont été ajoutées pour les enseignants assurant des cours de soutien. Par exemple, on a mobilisé le mercredi après-midi ou encore exploité les heures creuses dans l'emploi du temps pour pouvoir rattraper le retard. Certains ont également utilisé des fascicules contenant des leçons déjà rédigées, qu'ils se chargeaient ensuite d'expliquer aux élèves. Autrement dit, ils ont résumé les leçons tout en transmettant l'essentiel aux élèves. Le programme a ainsi pu être bouclé correctement, sans précipitation, en se concentrant vraiment sur les connaissances fondamentales dont les élèves ont besoin.

Les candidats sont-ils donc prêts à affronter les examens ?

Ils sont fin prêts. En tout cas, ici au Lycée Jean-Joseph Rabearivelo, les élèves sont tout à fait prêts à passer l'examen du baccalauréat pour cette année scolaire 2025-2026.

Quels conseils auriez-vous à donner aux candidats à l'approche des examens ?

Je conseille aux élèves de ne pas se laisser décourager par les événements qui se sont produits dans le pays. Au contraire, cela doit les inciter à tout mettre en oeuvre pour affronter les examens officiels et obtenir de bons résultats, que ce soit pour le CEPE, le BEPC ou le baccalauréat.