Madagascar: Antsiranana - L'apiculture sort de l'ombre

Le Salon des Amis des abeilles met en lumière les défis et les potentialités de la filière apicole dans le Nord. Producteurs et partenaires y valorisent le miel local et la protection des abeilles.

Le monde de l'apiculture est à l'honneur à travers le « Salon des Amis des abeilles», un événement consacré à la valorisation du miel, à la protection des abeilles et à la promotion des acteurs de la filière apicole. Producteurs, artisans, chercheurs, associations et passionnés s'y donnent rendez-vous afin d'échanger leurs expériences et de faire découvrir au grand public l'importance des abeilles dans la préservation de l'écosystème.

À travers les différents stands d'exposition, les visiteurs ont pu découvrir une grande variété de produits dérivés du miel : cire, miel, confiture, matériel apicole... Le salon constitue également une opportunité pour les apiculteurs locaux de mettre en avant leur savoir-faire et de promouvoir une production respectueuse de l'environnement.

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Le miel du Nord veut désormais faire entendre sa voix et valoriser la filière apicole. Pendant trois jours, du 21 au 23 mai, Antsiranana est devenue la capitale régionale de l'apiculture à l'occasion d'un rendez-vous inédit réunissant producteurs, techniciens, institutions, chercheurs, partenaires et grand public autour d'un même objectif : donner un nouvel élan à la filière.

Atouts exceptionnels

Porté conjointement par la coopérative des apiculteurs Atiala Mamin'ny Avaratra (AMA), principal organisateur, et le service régional de l'élevage de Diana, cet événement ambitionne de transformer les immenses potentialités du Nord en véritable moteur de développement économique durable. Ce, malgré les nombreux défis auxquels font face les acteurs du secteur, tels que les difficultés d'accès aux marchés, le manque de financement, l'insuffisance des formations techniques ou encore les faibles opportunités de partenariat qui freinent encore le développement de la filière dans le Nord. Or, la région dispose d'atouts naturels exceptionnels pour l'apiculture.

Entre biodiversité riche, climat favorable et abondance florale, le territoire offre un environnement idéal à la production de miel et de produits dérivés. Cette filière représente aujourd'hui une source importante de revenus pour les populations rurales, tout en jouant un rôle essentiel dans la pollinisation et la sécurité alimentaire.

À travers cette initiative, les organisateurs ambitionnent de renforcer la solidarité entre les acteurs de la filière tout en éveillant une prise de conscience collective sur la nécessité de protéger les abeilles, véritables sentinelles de l'environnement.

Face aux menaces liées au changement climatique, aux pesticides et à la déforestation, la préservation de ces insectes devient une priorité.

« Outre le varroa, une maladie qui affecte les abeilles, les violentes rafales de l'alizé "Varatraza" réduisent considérablement la production. Par ailleurs, l'usage croissant des pesticides par de nombreux agriculteurs constitue aussi un danger imminent et représente un risque majeur pour l'apiculture », a déclaré un jeune apiculteur, Hery Zo Raodoson.