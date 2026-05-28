Madagascar: CCI Ivato - La CENI passe au crible le processus électoral

Une étape sera franchie pour la Commission Électorale Nationale Indépendante (Ceni) dans le cadre de la préparation de la concertation nationale, prévue se tenir le 3 juin prochain. Une réunion de trois jours dédiée à la consultation des différentes parties prenantes aux élections débutera ce jour au Centre de conférences international (CCI) Ivato.

Selon le président de la Ceni, Thierry Rakotonarivo, les discussions porteront sur l'ensemble des étapes du processus électoral. « Ces thèmes englobent toute la procédure dans l'organisation des élections », a-t-il précisé. Il s'agit notamment de l'élaboration de la liste électorale, du dépôt des candidatures, de la campagne électorale, du déroulement du scrutin, du traitement des résultats, du contentieux électoral, du contrôle des opérations ainsi que de l'inclusivité électorale.

Ces différents aspects ont, à maintes reprises, été au centre des contestations et des revendications des électeurs comme des candidats lors des précédents scrutins. Les consultations visent ainsi à apporter un éclairage sur les difficultés rencontrées et à identifier les pistes d'amélioration possibles, d'après les informations reçues.

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Toutefois, il convient de souligner qu'aucune décision ne sera prise à l'issue de ces rencontres. « Il s'agit avant tout d'un cadre de recueil d'avis et de préoccupations des parties prenantes », a indiqué Thierry Rakotonarivo. Les discussions permettront également de partager des expériences, notamment à travers les interventions d'experts étrangers, afin de mettre en évidence les acquis mais aussi les failles du système électoral malgache.

Dans cette optique, les participants sont invités à s'exprimer librement sur le vécu électoral du pays, en abordant les réalités du terrain ainsi que les enjeux liés à la transparence et à la crédibilité des élections.

Les propositions issues de ces consultations serviront de base aux prochaines concertations nationales prévues à partir du 3 juin prochain, toujours dans la perspective de renforcer la confiance autour du processus électoral à Madagascar.