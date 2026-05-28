Madagascar: Moscou - Le Premier ministre à la conférence sur la sécurité

Madagascar prend part à la première conférence internationale sur la sécurité, qui se tient du 26 au 29 mai dans la capitale russe, Moscou. La Grande Île est représentée à cette rencontre de haut niveau par une délégation conduite par le Premier ministre, Mamitiana Rajaonarison.

Au cours des travaux, une table ronde consacrée aux technologies numériques et au financement des activités illégales a eu lieu, au cours de laquelle le chef du gouvernement a souligné l'importance de renforcer la lutte contre les flux financiers illicites. Selon lui, elle est essentielle pour faire face à la criminalité et aux menaces contre la sécurité des États.

Il a également mis en exergue le rôle ambivalent des nouvelles technologies. Si elles représentent un levier essentiel pour le développement économique, elles peuvent aussi être détournées à des fins criminelles ou de déstabilisation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cet événement d'envergure internationale rassemble des représentants de près de 180 pays. La délégation malgache comprend, outre le Premier ministre, plusieurs hauts responsables étatiques, notamment le ministre des Forces armées, le ministre de la Sécurité publique, le ministre de la Justice, ainsi que des représentants de la Gendarmerie nationale. Le directeur général du Central Intelligence Service auprès de la Présidence de la Refondation figure également parmi les participants.