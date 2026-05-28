Afrique: Ouverture de la deuxième Conférence internationale sur l'énergie et l'eau à Luanda

Luanda — La deuxième Conférence internationale sur l'énergie et l'eau s'est ouverte ce jeudi à Luanda, dans l'objectif d'examiner les défis, les opportunités et la durabilité des secteurs de l'électricité et de l'eau en Angola dans les années à venir.

L'événement se déroule jusqu'à vendredi 29, sous le thème « Énergie et eau : 50 ans au service du pays, vers la durabilité », promu par le Gouvernement angolais, par l'intermédiaire du ministère de l'Énergie et de l'Eau.

La séance d'ouverture était présidée par le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano.

Cette conférence intervient à un moment où le pays s'attache à renforcer sa position régionale en matière de transition énergétique et de sécurité hydrique, notamment par la mise en oeuvre de projets structurants visant à élargir l'accès à l'électricité et à l'eau potable.

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Lors de cet événement, l'Angola présentera ses principales actions en cours dans le secteur de l'eau, notamment les projets de Bita et de Quilonga Grande, dont la mise en service est prévue cette année, dans le cadre du renforcement de l'approvisionnement en eau potable de la région métropolitaine de Luanda et de la province d'Icolo e Bengo.

Dans le secteur de l'énergie, l'attention se portera sur le projet hydroélectrique de Caculo Cabaça. Cette infrastructure est essentielle pour accroître la capacité nationale de production d'énergie, soutenir le processus d'industrialisation et consolider la position de l'Angola comme acteur majeur de l'énergie dans la région.

Le forum abordera également l'impact du Programme de lutte contre les effets de la sécheresse dans le sud de l'Angola (PCESSA), qui a déjà permis la construction de canaux, de conduites et de réservoirs d'eau dans les provinces de Cunene et de Namibe.

Cette rencontre rassemblera à Luanda plus de 500 délégués et plus de 40 entreprises, parmi lesquels des entreprises nationales et étrangères, des membres de l'Exécutif, des décideurs politiques, des experts nationaux et internationaux, des universitaires, des entrepreneurs, des investisseurs et des partenaires multilatéraux.

Durant ces deux jours, les participants analyseront également des sujets liés à l'innovation technologique, à la coopération internationale, à l'investissement privé et à la trajectoire historique sur cinq décennies des secteurs de l'énergie et de l'eau dans le développement socio-économique du pays.