Angola: La dette du pays envers la Chine réduite à 12 milliards de dollars

Luanda — La dette de l'Angola envers la Chine a été réduite de 12,9 milliards de dollars d'ici 2025, pour atteindre un total d'environ 24 milliards de dollars, selon l'ambassadeur de Chine en Angola, Zhang Bin.

D'après le diplomate, qui s'exprimait mercredi à Luanda lors d'une conférence de presse consacrée aux relations sino-africaines et sino-angolaises, ainsi qu'à l'application de droits de douane nuls par l'État chinois, cette réduction de la dette est due aux efforts continus du gouvernement angolais pour amortir ses dettes et renégocier les modalités de paiement, permettant ainsi le déblocage de recettes précédemment placées sous séquestre.

L'ambassadeur a également indiqué qu'après plus de six mois, il estime que la dette actuelle devrait diminuer pour s'établir à environ 11 milliards de dollars.

Il a rappelé que la récente visite de la ministre angolaise des Finances, Vera Daves de Sousa, en Chine avait permis à son homologue de parvenir à un consensus sur le service de la dette, satisfaisant ainsi les besoins des deux parties.

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« Nous discutons de la possibilité, une fois le prêt actuel arrivé à échéance, de mettre en place d'autres formes de financement entre les deux gouvernements », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Zhang Bin a souligné que les deux États s'efforçaient de trouver des mécanismes permettant aux banques chinoises d'allouer un quota ou un budget aux banques locales afin qu'elles puissent octroyer des prêts directs aux entités locales.

Il a également indiqué qu'à ce jour, les entreprises chinoises investissant en Angola ont déjà implanté plus de 600 entreprises dans divers secteurs.

Volume des échanges commerciaux Angola/Chine

Concernant les recettes des deux pays en 2025, le diplomate a fait état d'une légère baisse, s'élevant à environ 20,88 milliards de dollars, en raison de la volatilité des prix du pétrole sur le marché international.

Il a par ailleurs souligné que, dans le secteur agricole, le riz produit grâce aux investissements chinois représente déjà 1,4 % de la production nationale totale de l'Angola.

De même, dans le secteur de la pêche (aquaculture), les investissements chinois représentent déjà 1,3 % de la production locale totale.

Application de droits de douane nuls par l'État chinois

Depuis le 1er mai de cette année, la Chine applique une politique de droits de douane nuls sur 98 % des importations en provenance de 53 pays africains avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques, dont l'Angola.

Cette mesure restera en vigueur jusqu'en 2028 et vise à diversifier les exportations africaines et à promouvoir l'industrialisation du continent.

Cette exemption massive de droits de douane constitue une étape importante dans les relations sino-angolaises et encourage le marché angolais à exporter des produits agricoles, des minéraux transformés et des produits manufacturés, favorisant ainsi une diversification économique et une réduction de la dépendance au pétrole.

La coopération bilatérale entre l'Angola et la Chine est l'un des partenariats stratégiques les plus importants d'Afrique, caractérisée par un lien commercial fort, axé sur l'exportation de pétrole brut angolais et l'importation de produits et d'équipements manufacturés chinois.