Angola: Le secrétaire d'État met en avant le potentiel énergétique de la station d'épuration de COBEJE

Catete — Le secrétaire d'État à l'Industrie, Carlos Rodrigues, a mis en avant ce mercredi le potentiel énergétique de la station d'épuration des eaux usées (ETAR, sigle en portugais), grâce à la production de biogaz, inaugurée sur le site de la brasserie COBEJE, dans la commune de Bom Jesus, province d'Icolo e Bengo.

Cette ETAR, inaugurée aujourd'hui, permettra de produire quotidiennement 4 400 mètres cubes de biogaz (une source d'énergie renouvelable issue de la décomposition biologique de matières organiques telles que les déchets agricoles, le fumier, les boues d'épuration et les restes alimentaires).

À cette occasion, le secrétaire d'État a déclaré que la production de cette énergie représente une avancée majeure dans la valorisation énergétique des déchets et la promotion de solutions énergétiques plus propres et plus durables.

Il a souligné que la principale valeur de cette ETAR réside dans la réduction de l'impact environnemental, l'amélioration de l'efficacité productive, la valorisation énergétique des déchets, la réduction de la pollution et la promotion d'une économie circulaire et durable.

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Selon lui, la question de l'eau et de l'assainissement constitue aujourd'hui l'un des plus grands défis mondiaux, faisant valoir que la réutilisation, le traitement et la gestion efficace des eaux usées ne sont plus une simple obligation réglementaire, mais une nécessité stratégique pour toute économie qui aspire à une croissance équilibrée et durable.

Il a souligné que cette initiative allie protection de l'environnement, efficacité industrielle, innovation technologique et durabilité énergétique - soit précisément le type d'investissements dont l'Angola a besoin pour consolider une économie moderne, diversifiée et préparée aux défis de demain.

Il a affirmé que l'Exécutif continuera de soutenir les initiatives favorisant une industrialisation durable, la responsabilité environnementale, la modernisation technologique et un développement économique inclusif.

« Nous souhaitons une industrie forte mais aussi responsable, une croissance économique durable, davantage d'investissements, d'emplois et de production nationale, toujours dans le respect de l'environnement et de la qualité de vie de la population », a-t-il affirmé.

D'après le Secrétaire d'État, l'Angola se trouve à un tournant décisif de sa trajectoire économique, s'étant engagé dans la diversification économique, le renforcement du secteur productif national et la construction d'une base industrielle moderne, compétitive et durable.

Dans ce contexte, a-t-il poursuivi, l'Exécutif encourage les investissements intégrant l'innovation technologique, l'efficacité énergétique, la durabilité environnementale, la formation du personnel national et la valorisation de la production locale.

Pour Carlos Rodrigues, l'industrie moderne ne se mesure plus uniquement à sa capacité de production, mais aussi à sa gestion des impacts environnementaux, à son utilisation des ressources en eau, au traitement des déchets qu'elle génère et à sa contribution au bien-être collectif.

Par conséquent, a-t-il ajouté, cette station d'épuration devrait être considérée comme un exemple positif pour le secteur industriel angolais. « C'est une démonstration concrète que l'investissement industriel peut aller de pair avec la protection de l'environnement et l'adoption des meilleures pratiques internationales en matière de gestion durable.»

La station d'épuration a une capacité de quatre mille mètres cubes d'eaux usées, surpassant ainsi l'ancienne station de deux mille mètres cubes, et a coûté plus de six milliards de kwanzas.

Son objectif est d'utiliser les eaux rejetées lors de la production de bière, de les améliorer et de les rejeter dans le fleuve Kwanza, leur qualité étant vérifiée dans un laboratoire fonctionnant 24 heures sur 24.

Dans sa déclaration, le secrétaire d'État a souligné que l'inauguration de la station d'épuration représente bien plus qu'une simple infrastructure industrielle ; elle incarne une vision d'avenir, une responsabilité environnementale et un investissement productif guidé par les principes de durabilité et d'engagement social.

Il a affirmé qu'il s'agit d'un investissement structurant, en phase avec les objectifs de modernisation industrielle et de durabilité environnementale définis par l'Exécutif angolais.

« Le développement industriel est indissociable de la préservation de l'environnement et de l'utilisation rationnelle des ressources», a-t-il déclaré.

Il a reconnu qu'il s'agit d'une infrastructure technologiquement avancée, conçue pour traiter jusqu'à quatre mille mètres cubes d'eaux usées par jour, soit une capacité équivalente au traitement des eaux usées domestiques d'environ 100 000 personnes.

L'installation comprend un bassin d'égalisation d'une capacité de 2 200 mètres cubes et un réacteur moderne de 1 600 mètres cubes, permettant de traiter environ 13 000 kilogrammes de demande chimique en oxygène par jour.