Angola: Le groupe Kassav déjà au pays pour deux concerts historiques

Luanda — Le groupe antillais Kassav est arrivé en Angola mercredi pour des concerts à Luanda et Cuanza-Sul.

La venue du groupe antillais s'inscrit dans le cadre du « Tropical Sons Festival » et du « FestiSumbe-2026 », qui se tiendront respectivement les 28 et 30 de ce mois, une initiative des producteurs événementiels Quality Prime Event Angola et AF Entretenimentos.

À Luanda, cinq ans après la disparition de Jacob Desvarieux, le concert aura lieu à l'Arena Bessangana, sur l'île de Luanda. Kassav partagera la scène avec Ângelo Boss, Tabanka Djaz, Don Kikas et Sam Mangwana, qu'ils retrouveront le 30, lors des festivités du « FestiSumbe-2026 », selon les informations reçues par l'ANGOP.

Suite au décès de Jacob Desvarieux en 2021, le groupe Kassav poursuit son activité, préservant son essence grâce à ses membres historiques et ses musiciens collaborateurs permanents.

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Sous la direction de Jocelyne Béroard (chant), ils continuent de rencontrer le succès avec Georges Décimus (basse) et Jean-Claude Naimro (chant et piano), intégrant ponctuellement Jean-Philippe Marthély (chant), dont le jeu est adapté à ses limitations physiques actuelles.

Les membres originaux sont rejoints par des musiciens de talent, notamment Marie José Gibon, Marie-Céline Chroné, Jean-Jacques Séba (choeurs/chorégraphie), Patrice Hulman (chant/choeurs), Karim Verger (guitare), Philippe Joseph (claviers), Thomas Bellon (batterie), Mickael Lordelot (percussions), Jean-Philippe Meyniac (saxophone), Hamid Belhocine (trombone), Philippe Slominsky et Fabrice Adam (trompette).

Après une pause marquée par le deuil et l'incertitude quant à l'avenir, le groupe a confirmé son retour sur scène pour une tournée d'adieu en hommage à l'artiste.

Le talentueux Karim Verger remplace Jacob à la guitare, tandis que Patrice Hulman apporte sa contribution au chant et aux choeurs.

En mai 2023, le groupe a officiellement entamé sa tournée en hommage à Jacob, intitulée « Se'w Nou Enmé » (C'est toi que nous aimons), traversant Santa Lucia, la Guadeloupe, la Martinique et la France métropolitaine.

Fondé par Pierre Édouard Décimus en 1979, le groupe honore la mémoire d'un leader intemporel, perpétuant le zouk qui a conquis le coeur des Angolais.