Angola: Le manque de fonds entrave la mise en oeuvre de la dénomination des rues à Zaire

Soyo — Le directeur du bureau provincial de l'enregistrement et de la modernisation administrative, António Félix Kialunguila, a déclaré mercredi à Soyo que le manque de fonds entravait la mise en oeuvre de la dénomination des rues et de la numérotation des maisons au Zaire.

Dans une déclaration à la presse, le responsable a expliqué que, dans le cadre de ce processus, des commissions multisectorielles avaient été créées aux niveaux provincial et municipal, chargées d'identifier les rues et de consulter les communautés.

Cependant, a-t-il ajouté, les travaux sont au point mort faute de ressources financières pour la production des panneaux d'identification et les autres actions inhérentes au projet.

« Nous rencontrons des difficultés pour identifier d'éventuelles sources de financement afin de poursuivre les travaux », a-t-il souligné.

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António Félix Kialunguila intervenait en marge du séminaire régional sur la nouvelle Division Politico-Administrative (DPA) et la mise en oeuvre de la toponymie et de la numérotation des commissariats, qui s'est tenu les 26 et 27 de ce mois à Soyo.

Selon le responsable, l'inscription du programme de mise en oeuvre de la toponymie et de la numérotation des commissariats au Budget Général de l'État (OGE) figurait parmi les principales recommandations de la réunion.

L'événement a rassemblé des fonctionnaires et des techniciens des administrations municipales, des directeurs provinciaux des services d'état civil et de modernisation administrative, ainsi que des adjoints aux administrateurs municipaux des provinces de Zaire, Cabinda, Uíge et Bengo.

La réunion était présidée par Abraão Madureira, chef du département de cartographie de la direction nationale de l'organisation territoriale du ministère de l'Administration territoriale.

Il convient de noter que, dans le cadre de la nouvelle Division Politico-Administrative, la province de Zaire compte désormais onze municipalités, contre six auparavant.