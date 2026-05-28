Angola: Le PR dirige ce jeudi le Conseil de gouvernance de Zaire

Mbanza Kongo — Le Président de la République, João Lourenço, présidera ce jeudi à Mbanza Kongo la première séance ordinaire du Conseil de gouvernance locale de 2026, dans le cadre de sa visite de travail dans la province de Zaire.

Au cours de cette deuxième journée de travail, le chef de l'État angolais rencontrera également diverses personnalités de la province de Zaire.

Mercredi, le Président s'est rendu sur les chantiers du nouvel aéroport international de Mbanza Kongo « Nimi a Lukeni », achevé à 38 %, et de l'hôpital général de Mbanza Kongo, dont l'ouverture est prévue en avril 2027.

Lors de sa visite à l'hôpital, la ministre de la Santé, Sílvia Lutukuta, a annoncé que les difficultés financières et les retards de paiement liés à la construction du futur hôpital général de Zaire avaient été surmontés, ce qui permettra d'accélérer le rythme du projet.

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Il a également indiqué que l'hôpital est en phase finale de construction et qu'aucun changement significatif n'est prévu sur le plan financier et calendaire.

Le président João Lourenço a également inspecté les infrastructures du nouvel aéroport, baptisé du nom de Nimi a Lukeni, fondateur du royaume du Kongo.

Selon Carlos Pimentel Araújo, responsable des infrastructures pour la société SGA, la construction du futur aéroport de cette ville classée au patrimoine mondial pourrait s'achever en mai 2027.