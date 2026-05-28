Angola: Le pays et l'Argentine discutent du renforcement de la coopération bilatérale

Buenos Aires — L'Angola et l'Argentine ont discuté, ce mercredi à Buenos Aires, du renforcement de leurs relations politiques, diplomatiques et économiques, en mettant l'accent sur la coopération dans les secteurs stratégiques et l'approfondissement des partenariats bilatéraux.

Selon un communiqué de presse parvenu à l'ANGOP, ces questions ont été abordées lors d'une réunion de travail entre l'ambassadeur d'Angola en Argentine, Azevedo Xavier Francisco, et le secrétaire aux Relations économiques internationales du ministère argentin des Affaires étrangères, du Commerce international et des Cultes, Fernando Brun.

Au cours de cette réunion, les deux parties ont examiné les préparatifs de la IIe réunion bilatérale entre l'Angola et l'Argentine, prévue les 2 et 3 juillet 2026 à Buenos Aires, qui devrait rassembler de hauts responsables gouvernementaux des deux pays.

À cette occasion, le diplomate angolais a fait part de l'intention du ministre des Relations Extérieures, Téte António, d'effectuer une visite officielle en Argentine dans le courant de l'année et s'est renseigné sur les disponibilités du président argentin, Pablo Quirno, pour des réunions de haut niveau.

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Sur le plan économique, Azevedo Xavier Francisco a présenté les priorités du gouvernement angolais en matière d'attraction des investissements privés étrangers, en soulignant notamment les projets de construction de trois nouvelles raffineries de pétrole en Angola, auxquels des entrepreneurs argentins pourraient participer en tant que partenaires stratégiques.

L'ambassadeur a également mentionné que l'Angola s'attache à attirer des investissements dans les secteurs de la sidérurgie, de l'agroalimentaire et du transport d'énergie, des domaines considérés comme fondamentaux pour la diversification de l'économie nationale.

De son côté, Fernando Brun a exprimé sa volonté de contribuer à la visite du ministre des Relations Extérieures en Argentine et a réaffirmé l'intérêt de son pays pour un approfondissement de la coopération économique avec l'Angola.

Le dirigeant argentin a également souligné le potentiel de complémentarité entre les économies des deux pays et s'est dit ouvert à l'idée d'encourager la participation d'entreprises argentines à la structuration de projets en Angola.

Fernando Brun a également ajouté que l'Argentine a pour politique de faciliter les échanges commerciaux avec les pays étrangers.