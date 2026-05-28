Afrique: Présentation des lettres de créance de l'ambassadeur d'Angola au Libéria

27 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — L'ambassadeur d'Angola en Côte d'Ivoire, Oliveira Francisco Encoge, a présenté mardi, ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur non-résident au Libéria au président libérien Joseph Boakai.

La cérémonie s'est déroulée à Monrovia, la capitale libérienne, après la présentation de la cipie figurée des lettres de créance à la vice-ministre libérienne des Affaires étrangères, Ethel Davis.

À cette occasion, le président Joseph Boakai a adressé ses voeux de bonne santé à son homologue angolais, João Lourenço, et a souhaité au diplomate angolais plein succès dans ses fonctions, se disant pleinement disponible pour renforcer les relations bilatérales.

Le chef d'État libérien a souligné que les relations entre l'Angola et le Libéria remontent à l'époque des luttes de libération nationale en Afrique et a exprimé son intérêt pour un approfondissement de la coopération dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, de la santé, de l'industrie et de l'éducation, ainsi que pour le renforcement de la coopération Sud-Sud.

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L'ambassadeur Oliveira Francisco Encoge a remercié le président du Libéria pour son accueil et a réaffirmé son engagement à oeuvrer au renforcement des relations amicales et de coopération entre les deux pays et leurs peuples.

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