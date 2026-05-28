Angola: Le pétrole brut Brent ouvre à 93,76 dollars US le baril

Luanda — Après avoir clôturé la séance précédente à 92,25 dollars US, le prix du pétrole brut Brent pour livraison en août de cette année a ouvert les échanges sur le marché à terme de Londres ce jeudi à 93,76 dollars US.

Mercredi, le prix de l'« or noir » a fluctué entre 91,75 et 96,45 dollars US.

Le prix du Brent sert de référence pour fixer le prix de vente de cette matière première sur le marché international. Il est également un point de repère pour l'industrie pétrolière et les décisions de l'OPEP.

Le budget général de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du baril de pétrole de 61 dollars US et d'une production journalière estimée à 1 050 000 barils.

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