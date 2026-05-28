Angola: Le pays et la Chine signent un mémorandum d'entente dans le domaine de la pêche

Luanda — L'Angola et la Chine ont signé mardi 26 à Pékin un mémorandum d'entente visant à renforcer leur coopération bilatérale dans le secteur de la pêche, notamment en matière d'aquaculture.

Cet accord, signé entre le ministère angolais de la Pêche et des Ressources marines et le ministère chinois du Développement rural et de la Pêche, privilégie la coopération en matière de gouvernance internationale des pêches, selon un communiqué de presse auquel l'ANGOP a eu accès mercredi.

Par ailleurs, la ministre de la Pêche et des Ressources marines, Carmen dos Santos, citée dans le communiqué, a déclaré que cet accord permettra d'harmoniser les politiques publiques mises en oeuvre par l'Exécutif en matière de pêche industrielle et semi-industrielle.

Elle a souligné que l'Angola a besoin de cet accord pour une gouvernance plus efficace et une meilleure comparaison des paramètres entre les deux pays, étant donné que 50 % de la flotte opérant en Angola est actuellement chinoise.

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La ministre a expliqué que l'Angola devrait tirer parti de l'expérience chinoise en matière d'aquaculture, de recherche scientifique et de formation.

Concernant le Forum mondial sur le développement et la réduction de la pauvreté 2026, qui se tient ce mercredi 27 mai en Angola, la ministre a mis en lumière les stratégies du gouvernement angolais et a rappelé que l'Exécutif reconnaît l'impossibilité d'un développement durable sans sécurité alimentaire, inclusion sociale et amélioration effective des conditions de vie de la population.

Par conséquent, a-t-elle poursuivi, la sécurité alimentaire occupe désormais une place centrale dans les politiques publiques et les actions de l'Exécutif, étant perçue non seulement comme un besoin social, mais aussi comme un véritable pilier de la stabilité, de la dignité humaine et du développement économique national.

Selon elle, le secteur de la pêche joue un rôle structurant dans la Stratégie nationale de réduction de la pauvreté de l'Angola, constituant un instrument fondamental pour promouvoir la sécurité alimentaire, la création d'emplois, le développement économique local et l'inclusion sociale.

De son côté, le ministre chinois du Développement rural et de la Pêche, Zhang Zhu, a souligné la coopération existante avec l'Angola dans le secteur de la pêche et a exprimé son intérêt pour un renforcement de la coopération en aquaculture, ainsi que pour une coopération dans le domaine de la pêche hauturière et pour une meilleure gouvernance internationale des pêches.

La Chine a réagi à la lutte contre la faim en misant sur l'aquaculture, secteur dont elle est le premier producteur mondial de poissons d'élevage.

Ce pays asiatique produit 63 millions de tonnes par an, permettant à 1,4 milliard de personnes d'accéder aux protéines de poisson.

Cet événement, qui se tient au Centre des conventions de Pékin sous le thème « Unir les efforts mondiaux pour lutter contre la pauvreté », rassemble plus de 50 pays et diverses organisations internationales.