Le président de l'Assemblée du Conseil scientifique de l'Institut de Management, Logistique et Transport (IPGEST), Carlos Francisco, a plaidé ce mercredi à Luanda pour un investissement d'environ 40 milliards de dollars par an en Afrique australe jusqu'en 2040 afin d'atteindre le niveau de transformation productive des économies de référence.

S'exprimant sur le thème « Financement et modèle d'investissement dans les infrastructures » lors du forum « Sommet Logistique Afrique/2026 », qui s'est clôturé le même jour à São Paulo, il a indiqué que ce montant équivalait à 6,1 % du produit intérieur brut (PIB) de la région en 2024.

Il a souligné que cet investissement devrait se concentrer en priorité sur le secteur des transports (53 %), l'économie numérique (24 %), l'énergie (22 %) et l'eau (1 %).

Selon Carlos Francisco, les pays africains sont actuellement confrontés à un endettement élevé et à de fortes contraintes budgétaires, la dette publique totale du continent atteignant 67 % du PIB en 2024.

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À son avis, pour remédier à cette situation et dynamiser le secteur productif national, il est nécessaire d'aligner les plans nationaux sur les orientations régionales de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Par ailleurs, sur le plan intérieur, Carlos Francisco a souligné l'importance du développement du corridor de Lobito et de la structuration des corridors de Luanda, Malanje et Namibe pour la circulation des marchandises et la diversification de l'économie.

Il a insisté sur le fait que le secteur primaire (agroalimentaire, élevage et pêche) reste confronté à de fortes contraintes le long de ces axes, notamment en matière de stockage, et plus particulièrement à une pénurie marquée de silos et de chaînes du froid pour la conservation des produits agricoles.

De même, dans le secteur des transports, marqué par l'insuffisance et la dégradation de certains tronçons du réseau routier national, l'existence d'un service ferroviaire encore onéreux a été mise en avant, ce qui freine le groupage des marchandises.

Selon la source, une autre contrainte réside dans la distribution, fortement dépendante des circuits informels et dépourvue d'un système national structuré d'exportation, PROVOQUANT des pertes estimées entre 30 % et 50 % de la production agricole aux champs.

Concernant le rôle du secteur privé et les perspectives d'avenir, Carlos Francisco a préconisé la mise en place de plateformes logistiques privées, l'intégration multimodale et la numérisation des systèmes par l'intelligence artificielle dans les provinces de Huíla, Benguela, Huambo, Bié et Moxico, afin d'atténuer les asymétries et de dynamiser la production locale.