Angola: BAL - Petro affronte Al Ahly pour une place en finale

Luanda — Petro de Luanda affronte ce jeudi à 18h00 à la BK Arena, Al Ahly Benghazi (Libye), en demi-finale de la sixième édition de la Basketball Africa League (BAL), qui se déroule à Kigali, au Rwanda.

Les « Tricolores » disputent leur sixième demi-finale et retrouvent un adversaire qu'ils avaient déjà affronté en finale en 2024, où les Angolais avaient été sacrés champions pour la première fois.

En avril, lors de la Kalahari Conference à Pretoria, en Afrique du Sud, Petro s'était imposé 104-90, grâce notamment aux 27 points du meneur Childe Dundão.

Sans leur ailier américain Javio Blake, libéré par l'équipe, les finalistes de la BAL sont considérés comme favoris grâce à leur parcours dans la compétition.

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Ils affronteront un adversaire possédant les joueurs les plus grands du tournoi : Alpha Kaba (2,08 m) et Jo Lual-Acuil (2,13 m), qui prennent en moyenne sept ou huit rebonds par match.

Pour atteindre les demi-finales, Petro de Luanda a éliminé Dar City de Tanzanie, s'inclinant 82-88 à l'aller et remportant le match retour 83-69.

Parallèlement, l'équipe libyenne d'Al Ahly a disposé du Club Africain de Tunisie en deux matchs : 88-87 et 98-80.

L'équipe locale, les RSSB Tigers, a validé son billet pour les demi-finales mercredi soir en éliminant Al Ahly d'Égypte 106-97.

Ce duel équilibré a enregistré les scores suivants : 24-24 ; 26-25 ; 30-26 ; et 26-21.

Les Égyptiens, vainqueurs du tournoi en 2023, ont éprouvé des difficultés défensives face aux Tigres rwandais.