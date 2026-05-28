Angola: Coupe d'Angola - Wiliete élimine Petro aux tirs au but

28 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Benguela — Wiliete de Benguela s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Angola mardi, en battant Petro de Luanda 4-3 aux tirs au but après un match nul 1-1 à la fin du temps réglementaire (90').

Lors de cette demi-finale disputée au Stade National Ombaka, les deux équipes étaient déterminées à atteindre la finale, Wiliete visant une première, tandis que Petro ambitionnant de remporter un nouveau trophée et de maintenir ses chances de réaliser le doublé.

Petro de Luanda a ouvert le score à la 58e minute grâce à Tiago Azulão, qui a profité d'un centre de Vanilson pour donner l'avantage à son équipe (1-0).

L'égalisation est intervenue dans les dernières minutes de la rencontre, lorsque César Cangué a concrétisé une action collective dans la surface de réparation pour porter le score à 1-1 et envoyer les deux équipes aux tirs au but.

Grâce à cette victoire, Wiliete de Benguela décroche une place inédite en finale de la Coupe d'Angola, où elle affrontera Kabuscorp do Palanca le 31, dans la province de Huambo, au stade Kurikutelas.

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