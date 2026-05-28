Angola: Le potentiel touristique du pays mis en lumière aux célébrations de la Journée de l'Afrique en Suisse

Luanda — Le potentiel et les opportunités touristiques de l'Angola ont été mis en avant mardi à Berne, en Suisse, lors d'un événement commémorant la Journée de l'Afrique, célébrée le 25 de ce mois.

Organisé par le Groupe des ambassadeurs africains accrédités en Suisse, en partenariat avec le Département fédéral des affaires étrangères, cet événement a présenté des vidéos illustrant les axes de développement du pays dans divers domaines, selon un communiqué de l'ambassade d'Angola en Suisse.

La délégation angolaise à cette éphéméride était conduite par l'ambassadrice d'Angola en Suisse, Filomena Delgado.

D'après le communiqué, l'Angola a profité de cette occasion pour présenter différents aspects de sa culture nationale, notamment sa gastronomie, son art, sa musique, sa danse et d'autres produits du pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le gouvernement suisse était représenté par le chef de la Division Afrique et Francophonie du Département fédéral des affaires étrangères.

La cérémonie s'est déroulée en présence, entre autres, du doyen du Groupe des ambassadeurs africains, Léonard Henri Bindzi, de personnalités politiques, de diplomates, de chefs d'entreprise, de représentants des communautés africaines résidentes et de membres de la société civile suisse.