Angola: Le MINSA promeut une marche antitabac sur la Marginale de Luanda

Luanda — Une marche de mobilisation et de sensibilisation contre le tabac aura lieu le samedi 30 mai sur la Marginale de Luanda, dans le cadre de la Journée mondiale sans tabac, sous l'égide du Ministère de la Santé (MINSA), par l'intermédiaire de la Direction nationale de la santé publique (DNSP).

Sous le slogan « Une jeunesse libre de toute dépendance, forte et en bonne santé », cette initiative est menée en partenariat avec l'Organisation mondiale de la Santé et le Programme des Nations Unies pour le développement.

Un communiqué de presse, envoyé à l'ANGOP par les organisateurs, indique que l'événement débutera à 8h00, les participants étant invités à se rassembler à 7h00 près du Port de Luanda.

Le communiqué précise que la marche devrait rassembler entre 2 000 et 3 000 participants, parmi lesquels des représentants des autorités gouvernementales, des professionnels de la santé, des étudiants, des associations de jeunesse et des organisations de la société civile.

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« Le parcours longera le front de mer de Luanda et culminera avec l'événement de clôture devant le centre commercial Fortaleza de São Miguel », indique le document.

La campagne de cette année s'inscrit dans le cadre du message mondial défini par l'Organisation mondiale de la Santé pour 2026 : « Une jeunesse forte et en bonne santé, libérée de toute dépendance ».

Selon l'organisation, cette initiative vise à sensibiliser la population, et notamment les jeunes, aux stratégies employées par l'industrie du tabac, qui utilise des arômes attrayants, des emballages sophistiqués et le marketing numérique pour séduire de nouveaux consommateurs, en particulier les adolescents.

La campagne vise également à dénoncer les dangers liés à la consommation de cigarettes électroniques et de nouveaux produits à base de nicotine de synthèse.

Par cette action, l'Exécutif angolais réaffirme son engagement en faveur de la protection de la santé publique et de la jeunesse, plaçant l'enfance et l'adolescence au coeur des politiques de prévention et de lutte contre le tabagisme.

Le document indique également que l'Angola entend renforcer sa position régionale dans la lutte contre le tabagisme, conformément à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et aux Objectifs de développement durable, notamment l'ODD 3, relatif à la santé et au bien-être.

Outre la marche, le programme comprend des interventions institutionnelles, des présentations culturelles, du théâtre de rue, de la musique, la distribution de matériel pédagogique et des témoignages d'anciens fumeurs.