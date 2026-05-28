Madagascar: Chevening Forum - Échange sur l'aquaculture et le clean cooking

En partenariat avec l'ambassade du Royaume-Uni à Madagascar, l'association Chevening Alumni Madagascar (CAM), réseau des bénéficiaires du programme de bourses du gouvernement britannique, organise ce samedi 30 mai, de 8h30 à 13h, le « Chevening Forum 2026 » au Radisson Blu Hotel Antananarivo. Cet événement réunit plusieurs acteurs institutionnels et économiques autour des priorités nationales de développement durable.

Cette rencontre marquera la clôture des activités 2025-2026 du projet « Chevening Alumni IMPACT : Initiative for Madagascar's Priorities in Aquaculture, Conservation and Clean Energy Technologies », avec l'appui du Chevening Alumni Programme Fund (CAPF). Ce programme vise la création d'un espace d'échanges autour de trois thématiques majeures, dont l'économie bleue, la cuisson propre (clean cooking) et la finance durable.

Le forum réunira de hauts représentants du gouvernement malgache, des membres du corps diplomatique, des institutions financières internationales, des acteurs du secteur privé, du monde académique ainsi que des représentants de la société civile. À travers cette initiative, le CAM souhaite encourager le dialogue et renforcer les collaborations en faveur du développement durable à Madagascar.

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L'événement s'inscrit dans une dynamique de coopération internationale et de promotion de solutions innovantes adaptées aux défis environnementaux et énergétiques du pays.