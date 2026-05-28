Afrique: Technologie - PayPal élargit l'accès sur le continent

PayPal poursuit son expansion avec le déploiement du PayPal USD (PYUSD), désormais accessible dans soixante-dix marchés à travers le monde. Cette nouvelle étape vise à faciliter les paiements internationaux et à offrir aux particuliers ainsi qu'aux entreprises des solutions de transfert d'argent plus rapides et moins coûteuses.

Annoncée le 20 mai, à San Jose, en Californie, cette extension du PYUSD intervient dans un contexte où les transactions numériques prennent une place de plus en plus importante dans le commerce mondial. Adossé au dollar américain, le stablecoin permet aux utilisateurs d'acheter, d'envoyer, de recevoir et de conserver des fonds directement depuis leur compte PayPal.

« Les particuliers et les entreprises du monde entier recherchent des moyens plus rapides et plus pratiques d'effectuer des transactions à l'échelle mondiale », a déclaré May Zabaneh, vice-présidente principale et directrice générale du crypto chez PayPal. Elle estime que l'activation du PYUSD « donne aux utilisateurs un accès plus rapide à leurs fonds » et permet des transferts internationaux « à moindre coût ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Du côté africain, Otto Williams, vice-président principal et directeur général de PayPal pour le Moyen-Orient et l'Afrique, souligne que « proposer le PYUSD en Afrique, c'est apporter une valeur tangible aux personnes et aux entreprises ». Selon lui, cette solution permettra de « réduire les frictions au commerce mondial » et d'améliorer les délais de règlement des paiements transfrontaliers.

Grâce à cette expansion, PayPal ambitionne de renforcer l'inclusion financière et de soutenir le développement du commerce numérique sur le continent africain.

À Madagascar, certaines limitations subsistent encore. Les utilisateurs peuvent principalement utiliser PayPal pour effectuer des paiements et des achats en ligne, mais les retraits directs vers un compte bancaire local ne sont pas encore disponibles. L'utilisation du service nécessite également une carte bancaire internationale (Visa ou Mastercard).