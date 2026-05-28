Afrique: Rugby à XV - Africa Women's Cup - Le Kenya étrille les Ladies Makis

Trois jours après la lourde défaite face à l'Afrique du Sud (5-64), les Ladies Makis sont battues par le Kenya sur le score de 0-57 à Nairobi, lors de la deuxième journée de l'Africa Women's Cup.

Dès le coup d'envoi, les Kényanes imposent leur puissance physique et leur vitesse d'exécution. Un premier essai intervient après seulement trois minutes de jeu. Bien qu'il ne soit pas transformé, il donne immédiatement le ton de la rencontre. Madagascar peine à sortir de son camp et subit les impacts. À la 7e minute, malgré une interception prometteuse de Tiana Jinah, le ballon revient rapidement dans les mains adverses. Le Kenya inscrit son deuxième essai transformé pour mener 12-0.

Sous la menace de relégation

Sous une pression constante, les Malgaches multiplient les efforts défensifs. Plusieurs essais sont évités de justesse grâce à des plaquages salvateurs. Une première opportunité apparaît pourtant pour Madagascar à la 18e minute, avec une première mêlée et un temps fort, notamment suite à un carton jaune infligé à une joueuse kényane. Un moment qui aurait pu permettre aux Makis de relancer la partie, mais sans concrétisation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au contraire, les Kényanes accélèrent de nouveau avant la pause avec deux essais supplémentaires puis une pénalité pour rentrer aux vestiaires avec une avance confortable de 25-0.

Le scénario de la seconde période ressemble à un long supplice. À peine le jeu repris, les Kényanes frappent immédiatement avec un nouvel essai à la 43e minute (30-0). La maîtrise est totale : conquête, occupation, circulation du ballon, intensité physique. Les Malgaches apparaissent dépassées sur tous les secteurs.

Les essais s'enchaînent ensuite à la 59e, 63e, 70e puis à la dernière minute de jeu. Le score final, 57-0, traduit l'écart grandissant entre les deux sélections. Un contraste saisissant avec leur confrontation à Antananarivo en 2025 où Madagascar s'était incliné plus honorablement (29-20).

Cette nouvelle déroute place désormais les Ladies Makis dans une position critique. Avec deux lourdes défaites en autant de rencontres, elles devront impérativement battre l'Ouganda lors de la troisième et dernière journée pour espérer sauver leur place dans cette division de l'Africa Women's Cup.

« Une relégation constituerait un coup d'arrêt brutal pour une sélection qui tente depuis plusieurs années de s'installer durablement parmi les meilleures équipes africaines. Malagasy Rugby doit trouver des solutions, sinon il faut choisir une autre voie en se penchant sur le rugby VII », confie Martin Rakotoson, supporter des Ladies Makis.