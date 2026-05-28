Madagascar: Rallye terre d'Aléria - Mika Rasoamaromaka signe une deuxième victoire

Les jumeaux Rasoamaromaka ont disputé le Rallye terre d'Aléria ce week-end en Corse. Mika Rasoamaromaka s'est hissé sur la plus haute marche du podium de sa catégorie.

Deuxième victoire de la saison. Le pilote malgache officiel de Clio Rally 3, Mika Rasoamaromaka, enchaîne des succès en France. Aux côtés, cette fois, d'une autre copilote, Jeanne Rey, au lieu de Mélissa Clerck, Mika Rasoamaromaka a remporté la victoire dans sa catégorie Rally 3 GT2i, samedi, au 4e Rallye terre d'Aléria, en Corse, au volant de la Renault Clio Rally 3. La course s'est déroulée du jeudi au samedi.

Le duo Mika-Rey a signé le neuvième meilleur temps et terminé neuvième au classement général de ce rallye, comptant pour la 3 manche du Championnat de France des rallyes terre. « Nous avons beaucoup appris sur la voiture et, plus généralement, sur les quatre roues motrices. Cette saison en Rally3 doit nous permettre de mieux préparer notre progression vers le Rally2 lors des prochaines saisons », a confié Mika Rasoamaromaka lors de son interview d'après-course.

Progression

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« Pour le moment, tout va bien. Je me sens à l'aise avec la voiture. Nous espérons que ça va aller de fil en aiguille et ça va le faire pour les saisons à venir », a-t-il ajouté. Mika, en compagnie de Mélissa, avait arraché la victoire au Rallye terre de Castine début mars. Le champion de Madagascar en 2022 a bouclé en 1.49.03,0 les huit épreuves spéciales, soit +07.25,5 par rapport au vainqueur, l'équipage Rumeau-Amblard sur Skoda (1.41.38,0).

Mika grimpait petit à petit dans le classement. Il terminait 14e au général à l'unique spéciale : l'Ecurie (5,74 km), le jeudi. Mika a pu améliorer son chrono à la deuxième journée, à son deuxième passage des quatre spéciales, dont deux différentes. Il a effectué l'ES2 (Champs de tir, 12,27 km) en 9.21,0 au premier passage contre 9.15,2 au deuxième et a grimpé d'une marche pour occuper le 13e rang. Mika a également fait un grand bond en termes de classement et de temps réalisé à l'autre spéciale du vendredi. Il a bouclé la longue ES3, Les Lunairies (25,83 km), en 24.04,2 au premier passage contre 20.21,6 au deuxième.

Son frère, Faniry Rasoamaromaka, qui conduit une Citroën C3 Rally 2, a abandonné après l'épreuve spéciale 5 à la suite d'une sortie de route. Faniry avait pourtant réalisé une bonne performance lors des deux premières journées.