Madagascar: Handball - IHF Trophy - Les Akio cadets chutent d'entrée face à La Réunion

L'aventure des Akio cadets a débuté difficilement à l'IHF Trophy Zone 7, disputé à Antananarivo. Opposés à La Réunion lors de leur première sortie, les jeunes handballeurs malgaches se sont inclinés sur le score de 47 à 38, après avoir pourtant longtemps tenu tête à leurs adversaires.

La rencontre avait pourtant bien démarré pour Madagascar. Portés par leur public et agressifs en défense, les Akio prennent rapidement l'avantage. Après vingt minutes de jeu, ils mènent 9-5 et semblent maîtriser les débats. Leur circulation de balle et leur engagement mettent alors en difficulté les Réunionnais.

Cependant, l'expérience et la supériorité athlétique des visiteurs finissent par faire la différence. Sans précipitation, les Réunionnais reviennent progressivement au score. Les cinq dernières minutes de la première période marquent un tournant. Le tableau affiche successivement 13-13, puis 15-14 et 17-15 en faveur de La Réunion. À la pause, les Réunionnais ont pris le contrôle (22-20).

Au retour des vestiaires, la rencontre bascule définitivement. Plus solides physiquement, plus rigoureux défensivement et efficaces en contre-attaque, les Réunionnais imposent leur rythme. Les Akio peinent à contenir les offensives adverses et voient l'écart se creuser minute après minute.

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Cette défaite 47-38 constitue un premier coup d'arrêt pour Madagascar, qui devra rapidement rebondir lors des prochaines journées pour espérer poursuivre son parcours dans ce tournoi régional organisé au Palais des sports Mahamasina.

Programme du jeudi 28 mai (phase de groupes)

CADETS

12h 00 : Mayotte - La Réunion

JUNIORS

16h 00 : Seychelles - Comores

18h 00 : Madagascar - Mayotte

14h 00 : Comores - Madagascar