Madagascar: Alpinisme - Ascension Everest - Les Bouka sur le toit du monde

Exploit historique. Mission accomplie pour la famille d'alpinistes de la Grande Île, le père Zouzar Bouka et ses deux fils Raïs et Raj-Alexandre, après la première tentative en 2025 échouée à 8 600 m d'altitude, à 250 m du sommet de l'Everest.

Ils ont atteint cette fois le sommet à 8 849 m et ont planté le drapeau malgache mardi sur le toit du monde après plus d'une semaine d'expédition dans des conditions climatiques extrêmes.

Les Bouka ont escaladé successivement les quatre camps obligatoires du parcours, traversant en premier la dangereuse cascade de glace du Khumbu entre le camp de base et le Camp 1. « On ne va pas mentir. Traverser cette cascade de glace en pleine nuit nous a terrifiés (...) Malgré l'appréhension, nous avons trouvé notre rythme.

Nous avons tout donné et nous avons atteint le camp 1 à 6 100 m », a confié Raj-Alexandre. Ils ont enchaîné par la suite avec la traversée de la vallée du silence puis le Mur du Lhotse avant d'atteindre le Camp 4 à 8 000 m, aux portes de la "zone de la mort", la dernière et dangereuse ligne droite.

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Les héros du pays seront de retour au pays ce vendredi et invitent leurs compatriotes à célébrer ensemble cet exploit extraordinaire le même jour vers 17h sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Analakely. Le spectacle sera animé par des artistes comme Tempo Gaigy, Bolo, Big MJ, DaHopp et DJ H-Man.