Madagascar: Cinéma - Huit producteurs suivent une formation

28 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Le programme « Océan Indien (Co) Production Lab » réunit neuf producteurs, dont huit Malgaches, afin de renforcer les compétences de la nouvelle génération du cinéma régional.

Huit producteurs malgaches bénéficient actuellement d'une formation destinée à professionnaliser davantage le secteur du cinéma à Madagascar. Porté par l'Association Asa Sary - Cinéastes de Madagascar, le programme « Océan Indien (Co) Production Lab » rassemble au total neuf participants, dont un producteur réunionnais, autour d'un accompagnement axé sur la coproduction internationale et le développement de projets cinématographiques.

Cette initiative vise à renforcer les compétences des producteurs émergents de l'océan Indien et de l'Afrique francophone, dans un contexte où la structuration de l'industrie audiovisuelle demeure un défi majeur. La formation se déroule en trois phases: une semaine d'ateliers en présentiel du 25 au 29 mai, suivie de plusieurs semaines de coaching individualisé en ligne entre juin et août, avant un forum de coproduction prévu en octobre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon l'un des organisateurs, Anatole Ramaroson : « Cette dernière étape permettra aux participants de présenter leurs projets à des coproducteurs étrangers afin de développer des collaborations internationales et d'ouvrir davantage le cinéma malgache vers l'extérieur ». Pour Anatole et l'équipe encadrante, l'objectif est aussi de permettre aux producteurs locaux de mieux défendre leurs oeuvres et leurs droits dans les partenariats internationaux.

Indispensables

La formation aborde plusieurs thématiques essentielles comme le rôle du producteur dans une oeuvre audiovisuelle, les mécanismes de coproduction, les stratégies de financement, la diffusion internationale ou encore la protection des droits d'auteur face au piratage. Les organisateurs estiment que ces compétences sont indispensables pour rendre l'industrie cinématographique locale plus professionnelle et plus compétitive.

Parmi les participantes, la productrice déléguée Mialy Randriaharilala explique lors d'une interview : « Cette formation représente une opportunité pour les auteurs malgaches afin de mieux préserver nos projets et d'éviter qu'ils ne soient entièrement contrôlés par des producteurs étrangers». Julienne Hasimbola, une des productrices, souligne également : « Il est important de développer la coproduction afin que les créateurs locaux puissent obtenir une part plus importante des retombées de leurs oeuvres et contribuer au développement du cinéma national ».

Les candidats ont été sélectionnés à travers un appel à projets basé notamment sur la motivation et la présentation de projets de fiction, de documentaire ou de films de création. Des professionnels venus de Madagascar et de La Réunion, dont Anatole Ramaroson, Lova Nantenaina ou encore Freddy Eyriye, accompagnent également cette première édition afin d'orienter les participants vers une approche plus structurée du métier de producteur.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.