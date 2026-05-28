Madagascar: Cinéma - Huit producteurs suivent une formation

Le programme « Océan Indien (Co) Production Lab » réunit neuf producteurs, dont huit Malgaches, afin de renforcer les compétences de la nouvelle génération du cinéma régional.

Huit producteurs malgaches bénéficient actuellement d'une formation destinée à professionnaliser davantage le secteur du cinéma à Madagascar. Porté par l'Association Asa Sary - Cinéastes de Madagascar, le programme « Océan Indien (Co) Production Lab » rassemble au total neuf participants, dont un producteur réunionnais, autour d'un accompagnement axé sur la coproduction internationale et le développement de projets cinématographiques.

Cette initiative vise à renforcer les compétences des producteurs émergents de l'océan Indien et de l'Afrique francophone, dans un contexte où la structuration de l'industrie audiovisuelle demeure un défi majeur. La formation se déroule en trois phases: une semaine d'ateliers en présentiel du 25 au 29 mai, suivie de plusieurs semaines de coaching individualisé en ligne entre juin et août, avant un forum de coproduction prévu en octobre.

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Selon l'un des organisateurs, Anatole Ramaroson : « Cette dernière étape permettra aux participants de présenter leurs projets à des coproducteurs étrangers afin de développer des collaborations internationales et d'ouvrir davantage le cinéma malgache vers l'extérieur ». Pour Anatole et l'équipe encadrante, l'objectif est aussi de permettre aux producteurs locaux de mieux défendre leurs oeuvres et leurs droits dans les partenariats internationaux.

Indispensables

La formation aborde plusieurs thématiques essentielles comme le rôle du producteur dans une oeuvre audiovisuelle, les mécanismes de coproduction, les stratégies de financement, la diffusion internationale ou encore la protection des droits d'auteur face au piratage. Les organisateurs estiment que ces compétences sont indispensables pour rendre l'industrie cinématographique locale plus professionnelle et plus compétitive.

Parmi les participantes, la productrice déléguée Mialy Randriaharilala explique lors d'une interview : « Cette formation représente une opportunité pour les auteurs malgaches afin de mieux préserver nos projets et d'éviter qu'ils ne soient entièrement contrôlés par des producteurs étrangers». Julienne Hasimbola, une des productrices, souligne également : « Il est important de développer la coproduction afin que les créateurs locaux puissent obtenir une part plus importante des retombées de leurs oeuvres et contribuer au développement du cinéma national ».

Les candidats ont été sélectionnés à travers un appel à projets basé notamment sur la motivation et la présentation de projets de fiction, de documentaire ou de films de création. Des professionnels venus de Madagascar et de La Réunion, dont Anatole Ramaroson, Lova Nantenaina ou encore Freddy Eyriye, accompagnent également cette première édition afin d'orienter les participants vers une approche plus structurée du métier de producteur.