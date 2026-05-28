Madagascar: Rallye touristique - Visite de Tanà à bord de 2CV

L'Office national du tourisme de Madagascar met en relief le patrimoine de la capitale à travers des initiatives originales. Dans cette dynamique, le rallye touristique urbain d'une journée a été organisé en collaboration avec le club Madadeuche Car.

Un groupe d'une vingtaine de touristes français a visité la Ville des Mille autrement à bord des voitures de collection Citroën 2CV. Le départ, organisé en plusieurs groupes, a été donné sur le parvis de l'hôtel de ville à Analakely vers 8h 30. Les participants ont parcouru différents circuits, notamment la Haute Ville, en passant par le Musée de la photographie à Anjohy, le palais de la Reine, la cathédrale, et d'autres découvrant le lac Anosy et le stade Barea...

Le circuit a pris fin l'après-midi à la gare Soarano où s'est déroulée la remise des médailles aux vainqueurs suivie d'un dîner. « Les participants ont dû répondre à des questions sur la colonisation, les différents bâtiments historiques, la vie des habitants, les us et coutumes... », explique Gilles Besnard, un membre de l'association humanitaire de ce groupe de touristes français.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, cette association a récemment distribué des dons collectés en France, comprenant des fournitures scolaires, des repas et des jouets tels que des ballons, des peluches et des vélos, destinés aux enfants d'une école de lépreux de l'association Ma Colline à Antalaha. L'action sociale de cette association française remonte à vingt ans.