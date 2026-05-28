Madagascar: Concours de débats - L'UCM se qualifie en demi-finale

L'Université Catholique de Madagascar poursuit son parcours au Concours interuniversitaire de débats de La Haye 2026 après une brillante qualification dans le dernier carré.

L'Université Catholique de Madagascar (UCM) continue de faire rayonner Madagascar sur la scène internationale. Engagée au Concours interuniversitaire de débats de La Haye 2026, l'équipe malgache a décroché sa place en demi-finale après une prestation convaincante face à l'Université de Hébron, en Palestine. En cas de victoire, l'équipe malgache ira à La Haye pour disputer la finale le 11 juin.

Composée de Fanambinana Faniry Andriarisoa, Diane Ashley Andriamanankasina Rajerison et Antenaina Nekena Mangahasimbola, l'équipe de l'UCM s'est imposée en quarts de finale avec un score de 269 contre 223. Une victoire nette qui témoigne de la qualité de leur argumentation, de leur aisance à l'oral et de leur maîtrise des échanges dans cette compétition internationale.

De son côté, l'Université d'Antananarivo voit son aventure s'arrêter aux portes des demi-finales. Opposée à l'Université libre de Bruxelles, l'équipe malgache s'est inclinée sur le score de 245,5 contre 222,5. Malgré cette élimination, les représentants de l'université ont été salués pour leur engagement et la qualité de leurs interventions tout au long du concours.