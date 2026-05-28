Madagascar: Antsonjombe - Le Coliseum fait l'objet de travaux dégradants

Le perçage du béton armé au Coliseum d'Antsonjombe dans le cadre du Festival Savika provoque de nombreuses dégradations à quelques jours de l'événement.

Les préparatifs du Festival Savika, prévu le 31 mai prochain, créent la polémique. Au Coliseum Antsonjombe, du béton armé de l'infrastructure a été percé afin d'installer un « vala » destiné aux activités liées au savika. Des images et informations relayées autour des travaux ont rapidement suscité des critiques et des interrogations sur l'état de ce site emblématique.

Ces dégradations auraient été réalisées dans le cadre de l'aménagement de l'espace qui accueillera le festival. Face aux réactions, le président de l'association Imianta (Imady Miray eto Antananarivo), Razafimanantsoa Nandrianina, organisateur de l'événement, a expliqué : « Cette intervention a été effectuée pour des raisons de sécurité ». Il affirme également : « Des discussions ont été menées avec des techniciens avant le lancement des travaux et les parties concernées seront remises en état après la manifestation. »

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Malgré ces explications, la situation continue de faire réagir, notamment en raison de l'importance du Coliseum d'Antsonjombe dans le paysage culturel et événementiel de la capitale. Plusieurs observateurs s'interrogent sur les conséquences de ces travaux sur l'infrastructure, alors que le site accueille régulièrement de grands événements culturels, sportifs et populaires.

À quelques jours de l'ouverture du festival, les débats se poursuivent autour des travaux réalisés sur le Coliseum et de leur impact sur ce bâtiment emblématique.