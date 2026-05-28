Afrique: La Zambie plaide pour des politiques communes afin de dynamiser l'économie africaine

Luena — Les pays africains doivent trouver des solutions communes pour revitaliser la chaîne de valeur de la production, dans le but de réduire les exportations de matières premières et de stimuler l'économie du continent.

Cette position a été défendue par le consul en exercice de la République de Zambie dans la province de Moxico, Mweetwa Sikamikami, lors de son intervention au « FestiÁfrica Twaliwana 2026 », cérémonie marquant la Journée de l'Afrique (25 mai), qui s'est tenue à Luena.

Selon le diplomate zambien, l'Afrique est désavantagée par rapport aux autres continents en termes de développement en raison du manque d'actions politiques concrètes et harmonisées pour stimuler l'intégration et le progrès régionaux.

Il a encouragé l'approfondissement des partenariats d'investissement avec les autres continents afin de réduire les exportations de matières premières et ainsi éviter de peser sur les réserves de change du continent.

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Mweetwa Sikamikami a plaidé pour la protection des ressources minérales africaines et l'autonomisation de la jeunesse du continent afin qu'elle puisse mieux exploiter les richesses locales.

Le diplomate a mis en avant le corridor de Lobito comme une voie rapide et stratégique pour le transport de marchandises de l'océan Atlantique à l'océan Indien, soulignant la nécessité pour les pays d'investir concrètement dans cet important axe continental.

A son tour, le gouverneur de Moxico, Ernesto Muangala, a encouragé les jeunes à investir continuellement dans la formation, dans divers domaines du savoir, afin de contribuer au progrès souhaité pour le continent.

Selon lui, l'investissement dans la formation pourrait stimuler l'industrialisation et d'autres services, rendant ainsi l'Afrique économiquement indépendante.

De son côté, l'homme d'affaires mauritanien Amed Salha a souligné la faiblesse des infrastructures énergétiques et routières, ainsi que les contraintes frontalières et douanières, comme autant de défis majeurs pour le continent.

D'après lui, l'amélioration de ces services faciliterait l'exportation de volumes importants de minéraux et d'autres produits vers d'autres continents, stimulant ainsi le progrès technologique, social et économique de l'Afrique.

La Journée de l'Afrique commémore la fondation de l'Organisation de l'unité africaine, aujourd'hui connue sous le nom d'Union africaine, créée le 25 mai 1963.

Cette date est célébrée dans plusieurs pays africains et dans différentes parties du monde.

À Moxico, l'événement a été marqué par des manifestations politiques, un défilé de costumes africains, de la musique, des danses et une exposition de sculptures.