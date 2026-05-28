Afrique Centrale: São Tomé-et-Príncipe souhaite renforcer la coopération parlementaire avec l'Angola

Luanda — La République de São Tomé-et-Príncipe souhaite renforcer sa coopération et ses relations d'amitié parlementaire avec l'Angola, a déclaré mercredi l'ambassadrice santoméenne, Alda Ramos.

Dans une déclaration à la presse à l'issue d'une audience accordée par le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, la diplomate a souligné les liens historiques, institutionnels et parlementaires étroits qui unissent les deux pays.

Selon l'ambassadrice, l'Angola est un partenaire stratégique de São Tomé-et-Príncipe. « São Tomé-et-Príncipe et l'Angola sont deux pays frères. Nos parlements entretiennent des relations d'amitié et de coopération très fortes », a-t-elle affirmé.

Selon Alda Ramos, la rencontre lui a également permis de transmettre les salutations du président de l'Assemblée nationale de São Tomé-et-Príncipe, Abnildo de Oliveira, ainsi que de discuter du fonctionnement et de la promotion des groupes d'amitié parlementaires entre les deux États.

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La diplomate a toutefois souligné l'importance d'approfondir les échanges institutionnels entre les parlements, en vue de renforcer les relations bilatérales et la coopération dans divers domaines. « Il est essentiel de maintenir et de dynamiser cette coopération entre les deux parlements », a-t-elle réaffirmé.

Évaluant son premier mois de mission diplomatique en Angola, Alda Ramos a jugé son expérience dans le pays positive et a mis en avant le lien affectif qui l'unit à l'Angola.

Les relations entre l'Angola et Sao Tomé-et-Principe sont caractérisées par des liens historiques, culturels et linguistiques étroits, consolidés dans le cadre de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) et des Pays africains de langue officielle portugaise (PALOP).