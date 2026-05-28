Angola: Une association rend hommage aux victimes du 27 mai

Luanda — L'Association « 27 de Maio » a rendu hommage mercredi, au cimetière Alto das Cruzes, à Luanda, aux victimes des événements du 27 mai 1977, avec le dépôt de gerbes de fleurs sur diverses tombes.

La cérémonie a été dirigée par le président de l'Association 27 de Maio, Silva Mateus, et a réuni plus de 50 membres de l'organisation.

Parmi les victimes honorées figuraient le brigadier Alves Bernardo Baptista « Nito Alves », le capitaine Ilídio Ramalhete, Paulo da Silva Mungungo « Dangereux », Jacob Caetano João « Monstro Imortal » et Eugénio Veríssimo da Costa « N'zaji ».

Après cet acte symbolique, les participants se sont rendus dans la municipalité de Cazenga, où l'association a tenu une conférence de presse pour aborder les questions liées aux événements du 27 mai 1977.

Ces événements ont marqué l'échec d'une tentative de coup d'État contre le gouvernement du président Agostinho Neto.