Angola: Une écrivaine plaide pour la préservation de la mémoire des Accords de Bicesse

Luanda — L'auteure de l'ouvrage "Bicesse: Os caminhos da paz", Sonia Neto, a plaidé mardi à Luanda pour la préservation et la large diffusion des témoignages relatifs aux Accords de Bicesse, qu'elle considère comme une composante essentielle de la mémoire historique de l'Angola.

L'écrivaine s'exprimait lors de la Conférence internationale commémorant le 35e anniversaire des Accords de Bicesse, qui s'est tenue à l'Académie Venâncio de Moura, où elle a présenté et vendu son ouvrage.

À cette occasion, Sonia Neto a déclaré que les Accords de Bicesse devaient être étudiés et transmis aux nouvelles générations en raison de leur importance historique dans le processus de paix et de réconciliation nationale.

L'écrivaine a également souligné la valeur des témoignages des acteurs impliqués dans les négociations qui ont conduit à la fin du conflit armé en Angola.

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Selon l'auteure, l'ouvrage vise à préserver la mémoire des accords signés en 1991, et précise que ces récits doivent parvenir aux nouvelles générations afin de renforcer la culture de la paix et de la réconciliation nationale.

De son côté, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Arlete Chimbinda, a jugé important de revisiter les Accords de Bicesse comme un instrument d'apprentissage historique et de consolidation de la paix.

Le nationaliste Lopo do Nascimento a déclaré que les Accords de Bicesse représentaient un tournant dans le processus de réconciliation nationale.

Le député João Guerra a plaidé pour un meilleur accès à la connaissance historique des Accords de Bicesse, notamment par une diffusion accrue dans les écoles et les centres de formation.

La rencontre a également accueilli l'ancien médiateur du processus de paix en Angola, José Manuel Durão Barroso, actuellement dans le pays et qui a participé au lancement d'un ouvrage consacré aux Accords de Bicesse, parmi d'autres personnalités.