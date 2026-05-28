Angola Cables et Uniti Wholesale concluent un partenariat dans le domaine de la connectivité

Luanda — Angola Cable a récemment signé à Washington un accord de partenariat avec Uniti Wholesale, fournisseur américain de fibre optique spécialisé dans les solutions de connectivité à haute capacité.

L'accord, conclu lors d'une rencontre mondiale consacrée aux affaires et aux communications dans le secteur des télécommunications, vise à associer l'infrastructure de câbles sous-marins d'Angola Cables, comprenant les systèmes SACS, MONET et WACS, au vaste réseau terrestre de fibre optique de Uniti aux États-Unis, afin d'élargir la portée du réseau, indique un communiqué de presse parvenu mercredi à l'ANGOP.

Cité dans le document, le directeur général d'Angola Cables, Ângelo Gama, a déclaré que ce partenariat apportera plusieurs avantages aux clients de gros, aux entreprises, aux fournisseurs de contenus et aux opérateurs en Afrique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Europe.

Selon le responsable, l'accord permettra à ces entités d'accéder au réseau national de Uniti, qui couvre plus de 300 marchés métropolitains et dispose de 386.000 kilomètres d'infrastructures de fibre optique.

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Il a expliqué que cette connectivité directe sera particulièrement bénéfique pour les entreprises opérant dans le secteur pétrolier et gazier en amont, lesquelles ont besoin d'une connectivité numérique stable et sécurisée afin de partager des données sensibles et stratégiques liées à leurs opérations d'exploration au large des côtes africaines ou sud-américaines.

Le dirigeant d'Angola Cables a ajouté que cette dynamique profitera également à d'autres secteurs, notamment l'aviation, le transport, la logistique et la santé, en particulier aux entreprises collaborant avec des sociétés américaines dans le développement et la fourniture d'équipements médicaux et d'instruments de précision destinés à d'autres marchés émergents.

Il a souligné que des connexions internationales sécurisées et à très haut débit sont désormais essentielles pour les entreprises qui s'implantent sur des marchés étrangers ou qui cherchent à relier leurs réseaux et opérations internationales.

Selon la source, ce partenariat permettra à Uniti et Angola Cables de proposer des solutions personnalisées de connectivité compatibles avec le cloud, ainsi qu'un ensemble complet de services gérés en matière de connectivité, de collaboration et de réseaux avancés pour les entités et entreprises situées hors des États-Unis souhaitant se connecter au marché américain.

L'accord prévoit également des dispositions relatives à l'extension de la capacité du réseau afin de répondre à la croissance des besoins des entreprises hyperscale et des grandes sociétés.