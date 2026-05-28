Angola: Le Président de la République inspecte l'avancement des travaux de l'aéroport de Mbanza Congo

Mbanza Congo — Le Chef de l'État, João Lourenço, a inspecté ce mercredi, à Mbanza Congo (province du Zaïre), l'avancement des travaux de construction du nouvel aéroport de Mbanza Congo, dans le cadre de la stratégie du gouvernement visant à renforcer la connectivité aérienne.

Lors de cette visite, le Chef de l'État s'est informé du niveau d'avancement des travaux, réalisés à 32 %, ainsi que des perspectives d'achèvement de l'infrastructure.

Les autorités prévoient la fin des travaux pour le second semestre 2027, ce qui permettra à la province du Zaïre de disposer d'un aéroport aux conditions techniques améliorées, à capacité opérationnelle accrue et conforme aux normes modernes de l'aviation civile.

Le projet a été confié à l'entreprise chinoise Sinohydro, chargée de la réalisation des principaux éléments de l'infrastructure, notamment la piste, l'aérogare, la tour de contrôle et les structures de soutien opérationnel.

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La reprise des travaux marque une nouvelle étape dans la réalisation d'un projet jugé stratégique pour dynamiser le développement économique et touristique du nord du pays.

Le nouvel aéroport devrait améliorer la mobilité des personnes et des marchandises, soutenir le potentiel touristique de Mbanza Kongo, ville classée au patrimoine mondial, et contribuer à l'intégration de la région au réseau national de transport aérien. FMA/ART/LUZ