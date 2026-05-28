Angola: Felisbela Francisco est la nouvelle Inspectrice générale de l'administration de l'État

27 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a nommé mercredi Felisbela Maria da Costa Pereira Francisco au poste d'Inspectrice Générale de l'Administration de l'État.

Selon un communiqué de presse du Bureau de presse du Président, par un autre décret, João Lourenço a démis João Manuel Francisco du poste d'Inspecteur général de l'administration de l'État.

Dans l'entre-temps, João Manuel Francisco a été élu la semaine dernière par l'Assemblée nationale comme nouveau médiateur, en remplacement de Florbela Araújo.

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