Angola: Durão Barroso salue l'unité et l'héritage des accords de Bicesse

Talatona — L'ancien médiateur des accords de Bicesse et ex-Premier ministre portugais, José Manuel Durão Barroso, a affirmé mardi que l'entente conclue en 1991 avait joué un rôle décisif dans la préservation de l'unité de l'État et dans la construction du processus démocratique en Angola.

S'exprimant lors de la Conférence internationale consacrée au 35e anniversaire des accords de Bicesse de 1991, organisée à l'Académie diplomatique « Venâncio de Moura », à Luanda, il a souligné que l'accord signé entre le Gouvernement angolais et l'UNITA avait constitué une étape fondamentale vers la fin d'une phase critique du conflit armé et l'ouverture de la voie au multipartisme en Angola.

L'ancien médiateur a indiqué que ce processus avait permis l'organisation des premières élections générales de 1992 ainsi que la mise en place des bases institutionnelles nécessaires à la consolidation de l'État démocratique de droit, malgré les défis apparus par la suite.

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Il a toutefois reconnu que l'accord avait présenté des limites dans sa mise en oeuvre et qu'il n'avait pas été possible d'éviter la reprise du conflit armé après le scrutin, révélant ainsi la fragilité des mécanismes de garantie de paix existant à l'époque.

José Manuel Durão Barroso a également évoqué le contexte international complexe dans lequel les négociations s'étaient déroulées, marqué par la guerre froide et l'implication de différents acteurs internationaux, mettant particulièrement en avant le rôle de la médiation portugaise en tant que facilitatrice du dialogue entre les parties.

Selon l'ancien médiateur, l'expérience de Bicesse démontre que la pérennité de la paix repose avant tout sur la volonté interne des acteurs concernés, plus que sur l'intervention des grandes puissances.

À la fin de son intervention, José Manuel Durão Barroso a rendu hommage au peuple angolais, saluant le parcours accompli par le pays depuis la période du conflit jusqu'à la consolidation d'un État souverain, stable et bénéficiant d'une reconnaissance internationale croissante.

L'ancien responsable portugais a également pris part au lancement d'un ouvrage consacré aux accords de Bicesse, lors d'une cérémonie organisée mardi sous les auspices du ministère des Relations extérieures.

La vice-présidente de l'Assemblée nationale, Arlete Chimbinda, ainsi que des membres de l'Exécutif, des députés, des diplomates et des universitaires ont également participé à la rencontre.

La conférence a été marquée par des moments culturels et des réflexions sur l'impact durable des accords de Bicesse, considérés comme une étape essentielle sur la voie de la paix définitivement rétablie en 2002.