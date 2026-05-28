Angola: Achèvement de l'hôpital général du Zaïre prévu pour avril 2027

27 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Mbanza, Congo — La construction du futur hôpital général du Zaïre devrait s'achever en avril 2027, a annoncé mercredi le directeur du projet, Paulo Kabata, lors d'une visite de chantier du Président de la République, João Lourenço.

Les travaux de construction de ce bâtiment de trois étages ont débuté en 2014 et ont repris en juin 2022.

Durant la visite des travaux, le chef de l'État a été informé de l'avancement du projet et du niveau de réalisation des travaux.

Ce futur hôpital de niveau tertiaire est situé en périphérie de la ville de Mbanza Kongo, et disposera de 290 lits.

Son infrastructure comprendra quatre salles d'opération, six services d'hospitalisation, des services de physiothérapie, d'hémodialyse, d'imagerie médicale, de néonatalogie, de pédiatrie, de maternité et de diagnostic.

L'hôpital, en construction sur une surface brute de 27 000 mètres carrés, représente un investissement de 87 850 000 d'euros, auquel s'ajoute un avenant de 26 346 370 euros, soit un total de plus de 114 millions d'euros.

L'établissement nécessitera le recrutement et la formation de personnel spécialisé afin d'offrir à la population des services de santé différenciés et adaptés à ses besoins. 

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