Angola: Connect Angola arrive à l'Université Mandume et facilite la recherche scientifique

Lubango — L'Institut Polytechnique de Huíla (IPH), affilié à l'Université Mandume Ya Ndemufayo (UMN), bénéficie désormais d'une meilleure qualité d'internet grâce à la mise en place du programme « Connect Angola Commercial », un investissement qui soutient le développement de la recherche scientifique.

Cette initiative du Ministère des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale (MINTTICS) constitue le premier bénéfice d'une série de services rendus possibles par la mise en service d'ANGOSAT-2. Ce dernier fournira un accès internet via des bornes Wi-Fi déployées le long d'une antenne, avec des débits allant jusqu'à 150 mégabits par seconde.

L'initiative renforce la connectivité et l'écosystème numérique de l'UMN, bénéficiant à plus de deux mille étudiants des neuf filières de l'IPH, ainsi qu'aux enseignants, et soutenant des projets de recherche liés à l'agriculture de précision, au changement climatique et à d'autres domaines nécessitant un accès internet fiable.

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S'exprimant à ce sujet, Hugo Mateus, coordinateur adjoint du Comité Marketing et Ventes du Bureau de Gestion du Programme Spatial National (GGPEN), a indiqué que ces exercices s'inscrivaient dans le cadre du Programme National de Formation des Gestionnaires et des Utilisateurs de Technologies Spatiales.

Selon lui, le programme vise également à permettre aux jeunes, aux start-ups, aux particuliers et aux gestionnaires provinciaux de maîtriser les technologies spatiales. Il comporte donc deux volets : les télécommunications et l'observation de la Terre.

Il a expliqué que l'observation de la Terre se déroulent en ligne de 9h30 à 12h00, tandis que les exercices de télécommunications ont lieu sur le terrain avec l'installation concrète d'une antenne permettant l'accès à Internet via des points d'accès, comme celui installé à l'IPH.

Selon l'interviewé, l'objectif de la formation est de favoriser la pérennité du développement au niveau provincial, et ainsi de créer des emplois dans la région. Grâce à cette formation, les gestionnaires et les jeunes entreprises pourront lancer leurs propres activités et contribuer à divers secteurs économiques du pays.

L'ingénieur a indiqué que plus de 20 points d'accès Conecta Angola sont installés dans toutes les provinces, et comptent plus de 36 000 utilisateurs.

Il a souligné que le Ministère des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale a bien compris la nécessité de fédérer les jeunes et les jeunes entreprises autour de la diffusion et de la généralisation du signal du satellite ANGOSAT-2. C'est pourquoi ce programme de formation a été créé : pour favoriser l'inclusion numérique et améliorer l'employabilité aux niveaux sociétal et national.

De son côté, le recteur de l'UMN, Sebastião António, a souligné que cette réalisation représente un lien non seulement avec Huíla, mais aussi avec le monde entier, car l'accès à Internet permet d'accéder à une multitude de connaissances scientifiques produites et stockées dans le monde entier.

Il a souligné que l'accès internet fiable et sécurisé offert par le projet susmentionné permettra aux étudiants et aux chercheurs de mener leurs recherches plus facilement, en surmontant les difficultés rencontrées auparavant dans une zone où le signal était faible.

L'Institut supérieur de Huíla propose des formations en informatique, géologie, génie minier, génie mécanique, génie civil, design, agronomie et zootechnie.