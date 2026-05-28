Angola: Les relations avec le pays se renforcent de plus en plus, selon une diplomate américaine

Luanda — La chargée d'affaires des États-Unis en Angola, Shannon Nagy Cazeau, a déclaré que les relations commerciales entre les deux pays n'ont jamais été aussi fortes et que les entreprises américaines considèrent de plus en plus l'Angola comme un lieu d'opportunités stratégiques.

Shannon Cazeau a fait cette déclaration lors d'un entretien avec ANGOP, à l'occasion du 33e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Angola et les États-Unis, célébré le 19 mai, dont l'intégralité sera publiée prochainement.

Outre le secteur de l'énergie, elle a ajouté que les opportunités concernent des secteurs tels que les infrastructures, la logistique, l'agriculture, les énergies renouvelables, les télécommunications et les technologies.

Elle a souligné que ces dernières années, plus de 1,4 milliard de dollars d'investissements commerciaux liés aux États-Unis ont soutenu des projets ayant un impact visible dans tout l'Angola.

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« Notre coopération est vaste et couvre des intérêts communs dans le commerce, les infrastructures, l'énergie, les transports, la santé, les technologies, l'éducation et la sécurité régionale. Plus important encore, ce partenariat produit des résultats concrets pour la population », a-t-elle affirmé.

La diplomate a souligné que les États-Unis voient l'Angola se positionner de plus en plus non seulement comme producteur d'énergie, mais aussi comme un pôle régional d'investissement, de connectivité, d'innovation et de croissance économique.

« Nous considérons l'Angola comme un partenaire stratégique qui partage notre intérêt pour la construction d'un avenir plus prospère, plus sûr et plus paisible, tant pour l'Angola que pour les États-Unis », a-t-elle précisé.

Selon la chargée d'affaires, les États-Unis ont investi dans des secteurs clés en Angola, tels que les énergies renouvelables (900 millions de dollars), les infrastructures routières (363 millions de dollars) et les projets de radiodiffusion (40 millions de dollars).

« Ces secteurs offrent lumière, mobilité, connectivité, accès à l'information et opportunités économiques aux communautés de tout le pays », a-t-elle souligné.

Évoquant les moments clés de ce partenariat, Shannon Nagy Cazeau a mis en avant le Sommet des affaires États-Unis-Afrique, qui s'est tenu à Luanda en juillet 2025, expliquant que cet événement a envoyé un signal international fort, démontrant que l'Angola est ouvert aux affaires et de plus en plus reconnu comme une porte d'entrée pour les investissements sur le continent africain.

Corridor de Lobito

À cette occasion, la chargée d'affaires américaine a souligné que le Corridor de Lobito représente un investissement qui positionne l'Angola au coeur de la logistique et du transport pour l'Afrique australe et les marchés mondiaux.

Selon elle, il s'agit de l'un des projets d'infrastructure stratégiques les plus importants d'Afrique, car il renforce les chaînes d'approvisionnement, développe la connectivité régionale et crée des opportunités économiques à long terme.

Elle a insisté sur le fait que les récents accords de financement conclus entre la Société américaine de financement du développement international (DFC) et le Consortium ferroviaire de l'Atlantique de Lobito témoignent de la solidité de cet engagement à long terme.

Le Corridor de Lobito est un axe logistique et de développement stratégique reliant le port de Lobito, sur la côte angolaise, à l'intérieur des terres d'Afrique australe.