Sénégal: Coupe du Monde - Les Lions sont arrivés aux États-Unis

Dakar — L'équipe nationale du Sénégal de football est arrivée ce jeudi, en début de matinée, aux États-Unis où elle prendra part à la Coupe du monde qui démarre à partir du 11 juin prochain, rapporte plusieurs plateformes digitales visitées par l'APS.

Les Lions ont quitté Dakar dans la nuit du mercredi au jeudi pour Charlotte, ville du sud des Etats-Unis où ils vont poursuivre leur préparation pour la Coupe du monde 2026, qui se poursuivra jusqu'au 19 juillet prochain.

Dans un communiqué publié tard dans la nuit du mercredi, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a indiqué que le décalage de l'horaire de départ de la délégation sénégalaise est dû exclusivement à des "contraintes administratives et logistiques", liées notamment au retard de délivrance des licences d'exploitation du vol spécial pour le territoire américain, ainsi qu'à l'attente de la finalisation des visas pour certains membres de l'encadrement.

La FSF a adressé ses vifs remerciements à la FIFA pour son "précieux" accompagnement et ses démarches facilitatrices tout au long de ce processus d'immatriculation du vol.

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Elle a démenti les rumeurs qu'elle juge " infondées ", selon lesquelles le sélectionneur national aurait refusé d'embarquer pour des motifs liés à la renégociation de son contrat.

"Si des discussions contractuelles légitimes sont en cours, elles n'ont eu aucune incidence sur le programme de voyage de l'équipe", à expliqué la FSF.

Les Lions ont effectué mercredi matin leur dernière séance d'entraînement à Diamniadio, la nouvelle ville située à une trentaine de kilomètres de Dakar, avec les préparateurs physiques.

Le capitaine des Lions Kalidou Koulibaly et ses partenaires avaient reçu le drapeau national des mains du chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, lors d'une cérémonie solennelle tenue la veille au palais de la République.

Les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal ont ensuite organisé un "dîner de convivialité" au Stade Maître Abdoulaye-Wade, mardi soir, afin de "renforcer l'esprit" de groupe avant le Mondial, rapporte la Fédération.

Après le début de rassemblement, lundi, en présence de seulement huit joueurs, la Tanière affiche un peu plus complet.

A part Ibrahima Mbaye, Ismaila Sarr, Yevhan Diouf et Antoine Mendy, retenus en club pour des finales ou des matchs de barrages, la plupart des joueurs sont présents. Ousmane Ba, le gardien de Metz (élite française) est aussi présent dans le groupe. Il a reçu ce mercredi son visa pour les États-Unis.

Le milieu de terrain d'Everton (élite anglaise), Idrissa Gana Guèye, n'a pas encore rejoint la Tanière.

Sadio Mané et ses partenaires vont livrer leur premier match amical face aux Etats-Unis à Charlotte, où ils resteront jusqu'au 7 juin prochain avant de rallier San Antonio, une ville du Texas. Ils y affronteront l'Arabie Saoudite dans un match amical préparatoire.

Les champions d'Afrique en titre vont ensuite rejoindre leur camp de base dans l'Etat du New Jersey, au nord des Etats-Unis, le 11 juin.

Les Lions sont logés dans la même poule que la France, la Norvège et l'Irak.

Le Sénégal entame la compétition en affrontant la France, le 16 juin, au Stade de New York, avant de défier la Norvège, le 23 juin, au stade MetLife du New Jersey.

Les protégés de Pape Thiaw vont boucler la phase de poules en rencontrant l'Irak, le 26 juin, au stade de Toronto.