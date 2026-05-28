Afrique: CAN U17 - Le Sénégal défie le Maroc, tenant du titre, en demi-finale

Dakar — L'équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans (U17) affrontera, ce jeudi, le Maroc, tenant du titre, en demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations de la catégorie, avec l'objectif de décrocher une place en finale de la compétition continentale.

Prévue à 19h00, cette rencontre mettra aux prises deux sélections parmi les plus en vue du tournoi. Les Lionceaux du Sénégal tenteront de créer l'exploit face à une équipe marocaine solide et régulière depuis le début de la compétition.

Les deux équipes s'étaient affrontées en finale de l'édition 2023 disputée en Algérie, une rencontre remportée par le Sénégal, qui avait alors décroché son premier titre continental dans la catégorie.

Le Maroc abordera toutefois cette demi-finale avec le statut de tenant du titre et l'ambition de confirmer sa domination récente sur le football africain des jeunes. Les Marocains sont champions du monde en titre chez les moins de 20 ans.

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L'autre demi-finale opposera l'Égypte à la Tanzanie à partir de 16h00 GMT.

Les vainqueurs des deux affiches se qualifieront pour la finale de cette 16e édition de la CAN U17.

Cette compétition est également qualificative pour la Coupe du monde U17 2026 prévue en novembre au Qatar. Les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale, à savoir l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'ivoire, l'Égypte, la Malaisie, le Maroc, le Sénégal et la Tanzanie ont automatiquement décroché leur billet pour le Mondial.

Les équipes ayant terminé à la troisième place de leurs groupes, notamment l'Ouganda, le Ghana, la Tunisie et le Mozambique, se sont affrontées en barrage afin de désigner les deux derniers représentants africains.

À l'issue de ces rencontres, l'Ouganda et le Mozambique ont validé les deux derniers tickets qualificatifs, portant ainsi à dix le nombre de représentants africains à la Coupe du monde U17 2026 élargie à 48 équipes.