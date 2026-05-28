Congo-Kinshasa: Ebola - Le premier patient guéri quitte le centre de traitement de Rwampara

Le premier patient guéri de la maladie à virus Ebola a quitté, mercredi 27 mai, le Centre de traitement de Rwampara, situé à la périphérie de Bunia (Ituri).

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le responsable adjoint de cette institution publique a indiqué que cette guérison représente un signal encourageant dans la lutte contre cette maladie en RDC.

« Nous confirmons à l'ensemble de la population congolaise et mondiale qu'à ce jour, nous venons d'enregistrer la première personne qui a quitté le centre de traitement en étant guérie de ce virus. Dès la semaine prochaine, nous allons également vous présenter d'autres guéris de façon solennelle », a-t-il souligné.

Il a expliqué que l'Institut national de santé publique (INSP) a déployé ses experts sur le terrain qui, selon lui, remettent les choses en ordre.

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« Ce qui permet d'inverser la tendance : au lieu de parler de décès, nous allons commencer à parler de guérisons. Nous l'avons soigné dans la zone de santé de Rwampara, avec l'appui de notre partenaire ALIMA », a ajouté le responsable adjoint du centre.

Des acteurs socio-politiques et de la société civile de Bunia saluent cette annonce qui, selon eux, constitue un réel espoir pour l'éradication de cette épidémie. Ils souhaitent cependant que le même protocole de traitement utilisé pour ce premier cas soit également administré aux centaines d'autres malades d'Ebola, afin de sauver davantage de vies humaines.